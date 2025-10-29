Cumhuriyet Bayramında Yerli Balonlarla Gökyüzü Şenlendi

Kapadokya'nın eşsiz gökyüzünü süsleyen yerli ve milli sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu kez başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi semalarını renklendirdi.

Türkiye'nin tek yerli ve milli balon üreticisi Pasha Balloons, Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak gerçekleştirdiği bu uçuşla hem Cumhuriyet coşkusunu hem de Türkiye'nin yerli üretim gücünü gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha önce gerçekleştirdiği Kapadokya ziyareti sırasında Pasha Balloons yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelmişti. Ziyarette, yerli ve milli balonların üretim süreci, teknolojik altyapısı ve Kapadokya'daki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşılmıştı.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yerli balonların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi semalarında uçmasının anlamına dikkat çekerek Sayın Emine Erdoğan'a bu yönde bir talepte bulundu.

Bu talebin ardından Cumhurbaşkanlığı yetkilileri gerekli çalışmaları başlattı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine binaen, Kapadokya'da üretilen yerli ve milli balonların Külliye semalarında uçması kararlaştırıldı.

Etkinlik, yalnızca Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin yerli üretim gücünü ve teknolojik kapasitesini dünyaya tanıtma fırsatı da sundu. Kapadokya'da üretilen Pasha Balloons imzalı yerli ve milli balonlar, hem turizm hem de havacılık ve savunma sektörleri için önemli bir teknoloji örneği olarak dikkat çekti.

Yerli ve milli balonların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görkemli uçuşu, Kapadokya'dan Ankara'ya uzanan bir Cumhuriyet coşkusunun simgesi oldu ve izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu. - NEVŞEHİR