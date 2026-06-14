Kapadokya'da milli maç heyecanı

FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı, Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde kurulan dev ekranda yüzlerce futbolsever tarafından takip edildi.

Göreme Festival Alanı'nda kurulan dev ekranda bir araya gelen vatandaşlar, milli takımın maçını büyük bir heyecanla izledi. Yerli ve yabancı turistler de ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi. Kapadokya tatili için ailesiyle birlikte Konya'dan gelen Enes Kuyucu; milli takımın maçını daha rahat izleyebilmek için aracının üzerine çıkarak dev ekranı takip etti. Milli takıma başarılar dileyen Kuyucu, Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde açık alanda maç izlemenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Maçı izleyen futbolseverlerden Ayhan Yaman da milli takımın Dünya Kupası'ndaki mücadelesini Kapadokya'da takip etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, A Milli Takım'a başarılar diledi. Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist Tianc Hunyuan ise bölgeyi gezerken Türkiye'nin Dünya Kupası maçına denk geldiğini ifade etti. Türk halkının kendilerine sıcak ve samimi davrandığını söyleyen Hunyuan; "Yerel halktan böyle sıcak bir karşılama aldığımız için çok mutluyuz. Türkiye'ye Dünya Kupası yolculuğunda başarılar diliyorum" dedi.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı