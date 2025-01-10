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Kangal Çoban Köpekleri Orta Doğu'ya İhraç Ediliyor

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Sivas'ta bir Kangal köpeği üreticisi, 10 adet yetişmiş Kangal köpeğini Suudi Arabistan'a göndermek için anlaşma yaptı. Kangal köpekleri, Orta Doğu'daki sürü koruma görevleri için talep görüyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan Kangal çoban köpeklerine, aslan ve kaplan gibi yırtıcılara olan ilgileriyle bilinen Araplar da talip oldu. Sivas'ta bir kangal köpeği üreticisi, 10 adet yetişmiş Kangal köpeğini Suudi Arabistan'a göndermek için anlaşma yaptı.

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen Kangal köpeklerine Orta Doğu ülkeleri de ilgi gösteriyor. Gücü, fiziği ve birçok yeteneği ile nam salan Kangal köpekleri, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından satın alındı. Sıcak ve soğuk havalara kısa sürede adapte olabilen Anadolu aslanları, Orta Doğu ülkelerinde sürüleri koruma görevi üstlenecek. Yurt dışına çıkmadan önce çeşitli testlerden geçecek olan Kangallar, mikroçip işlemlerinin akabinde Suudi Arabistan'a uğurlanacak.

"Milli değerlerimiz bizi orada temsil edecek"

Sınırda bulunan askeri bölgelere de Kangal köpeği gönderdiklerini belirten yetiştirici Umut Taşdelen, "Karakteriyle, gücüyle ve üstün zekasıyla dünyaya nam salmış Kangal çoban köpeği, son zamanlarda Arap ülkeleri tarafından oldukça rağbet görüyor. Suudi Arabistan, Katar ve Dubai'den Kangal çoban köpeklerine ciddi bir talep var. Bu ülkelere köpeklerimizi göndermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Suudi Arabistan ile yaptığımız 10 tane Kangal köpeği anlaşması da devam ediyor. Milli değerlerimiz olan 10 tane Kangal çoban köpeğimiz, evrak işlemleri bittikten sonra Arabistan çöllerinde yer alacak. Kangal köpeklerinin yurt dışına çıkabilmesi için bazı evrakların tamamlanması gerekiyor. Kuduz testi, mikroçip gibi işlemlerin yapılması lazım. Bu tip bakımlarını yaptıktan sonra da köpeklerimizi yolcu etmeyi düşünüyoruz. Milli değerimiz Kangal köpeklerimizin orada bizleri temsil etmesi, bizleri de ayrıca gururlandırıyor. Umarım gittikleri yerde de görevlerini layıkıyla yerine getirirler, bizleri gururlandırmaya devam ederler" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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