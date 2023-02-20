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Kan davasında barış sağlandı

Yerel Haberler

Kan davasında barış sağlandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Ağadeve köyünde çıkan kan davasında barış sağlandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Ağadeve köyünde çıkan kan davasında barış sağlandı.

İki akraba aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kan davası bugün barışla sonuçlandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Kaplanlar ve Yılmazlar ailesinin bir araya geldiği aşevinde herkes Kur'an Kerim altından geçerek bir daha böyle bir hadisenin yaşanmaması için yemin etti. Barış programı, verilen yemekle son buldu.

Kan davası barışına birçok kanaat önderi, STK'lar, İl Emniyet Müdürü, Ağrı Baro Başkanı ve jandarma personeli katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taşlıçay Ağrı Yerel Haberler

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