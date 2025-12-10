Haberler

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Karataş: "Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası Gönüllülük Esasına Göre Olmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası kesintilerinin memurların anayasal haklarına aykırı olduğunu belirterek, sistemin gönüllülük esasına dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, kamu çalışanlarına yönelik Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası'nın gönüllülük esasına dayalı olmasını istediklerini bildirerek, "Zorunlu şekilde uygulanacak olan kesinti memurların anayasal haklarına ve ekonomik özgürlüklerine aykırıdır" dedi.

Karataş, yaptığı açıklamada, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası adı altında memurların maaşlarından kesilecek olan yüzde 3 oranındaki kısmın Bireysel Emeklilik Sistemindeki gibi 10 yıl sonunda toplu para ödemesi ya da ek maaş olarak verilmeyeceğini belirtti.

Uygulamanın çalışanlar için zorunluluk değil, gönüllülük esası ile yapılması gerektiğini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Nisan veya Haziran 2026'da başlayacak olan bu uygulamanın bize ters olan yönü mecburiyetin söz konusu olması, gönüllülüğün olmamasıdır. Bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi çalışanlarımızın bu sisteme dahil edilmesinin tamamıyla bireysel ve gönüllülük esasına dayalı olması gerekmektedir.

"Uygulama yürürlüğe girmeden eksikliklerinin giderilmesini istiyoruz"

10 yıl bu sistemden çıkılmaması gibi bir mecburiyet oluşmuştur. Yüzde 3 kesintinin maaşlardan yapılması 2 bin ve 2 bin 500 lira gibi bir rakamın kesilmesi demektir. Memurların geçiminin giderek zorlaştığı bir ortamda maaşları eksilecektir. 10 yıl sonra emekli olunduğunda toplu olarak ikinci bir emekli ikramiyesi ve ikinci bir emekli maaşı verilmeyecek. Memurlara emekliliklerinde 2 bin ila 4 bin arasında çok cüzi bir maaş artışı yapılacak. Uygulamanın yürürlüğe girmeden önce tekrar incelenerek eksikliklerinin giderilmesini istiyoruz. Bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi gönüllülük esasının olmasını istemekteyiz. Zorunlu bir şekilde uygulanacak olan bu kesinti memurların anayasal haklarına ve ekonomik özgürlüklerine aykırıdır."

Kaynak: ANKA / Yerel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
title