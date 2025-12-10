Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Karataş: "Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası Gönüllülük Esasına Göre Olmalı"

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, kamu çalışanlarına yönelik Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası'nın gönüllülük esasına dayalı olmasını istediklerini bildirerek, "Zorunlu şekilde uygulanacak olan kesinti memurların anayasal haklarına ve ekonomik özgürlüklerine aykırıdır" dedi.

Karataş, yaptığı açıklamada, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası adı altında memurların maaşlarından kesilecek olan yüzde 3 oranındaki kısmın Bireysel Emeklilik Sistemindeki gibi 10 yıl sonunda toplu para ödemesi ya da ek maaş olarak verilmeyeceğini belirtti.

Uygulamanın çalışanlar için zorunluluk değil, gönüllülük esası ile yapılması gerektiğini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Nisan veya Haziran 2026'da başlayacak olan bu uygulamanın bize ters olan yönü mecburiyetin söz konusu olması, gönüllülüğün olmamasıdır. Bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi çalışanlarımızın bu sisteme dahil edilmesinin tamamıyla bireysel ve gönüllülük esasına dayalı olması gerekmektedir.

"Uygulama yürürlüğe girmeden eksikliklerinin giderilmesini istiyoruz"

10 yıl bu sistemden çıkılmaması gibi bir mecburiyet oluşmuştur. Yüzde 3 kesintinin maaşlardan yapılması 2 bin ve 2 bin 500 lira gibi bir rakamın kesilmesi demektir. Memurların geçiminin giderek zorlaştığı bir ortamda maaşları eksilecektir. 10 yıl sonra emekli olunduğunda toplu olarak ikinci bir emekli ikramiyesi ve ikinci bir emekli maaşı verilmeyecek. Memurlara emekliliklerinde 2 bin ila 4 bin arasında çok cüzi bir maaş artışı yapılacak. Uygulamanın yürürlüğe girmeden önce tekrar incelenerek eksikliklerinin giderilmesini istiyoruz. Bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi gönüllülük esasının olmasını istemekteyiz. Zorunlu bir şekilde uygulanacak olan bu kesinti memurların anayasal haklarına ve ekonomik özgürlüklerine aykırıdır."