Kamu Mühendisleri Maaş Artışı Talep Ediyor

Kamu mühendisleri destek bekliyor

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından maaş zammı açıklaması

"Kamu mühendislerinin maaşı 136 bin TL'nin üzerine çıkarılmalı"

İZMİR - Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası İzmir İl Temsilcisi Metin Gül, kamu mühendisleri ile teknik hizmet çalışanlarının mesleki sorunlarına ve maaşlarının iyileştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Gül, "Kamu mühendislerinin ek ödeme oranı 50 puan artırılmalı ve teknik çalışma ödeneğine ilişkin kanun düzenlemesi de ivedilikle yapılmalı. Hak ettikleri maaş tutarının, döviz, altın ile enflasyonist veriler de hesaplanarak 136 bin TL'nin üzerine çıkarılması ve geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesi gerekmektedir" dedi.

Kamuda çalışan mühendis ve teknik hizmet çalışanlarının yoksulluğa mahkum edildiğini ifade eden Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası İzmir İl Temsilcisi Metin Gül, "Kamu sektöründe çalışan mühendisler ve teknik hizmet çalışanları başta olmak üzere, tüm kamu personelinin maaşlarının yoksulluk sınırının altında kalması ve bu durumun uzun süredir çözüm bekleyen bir sorun olarak devam etmesi kabul edilemez. 2019 yılına kadar, kariyer eş değer meslek grupları ile aynı skalada maaş alırken, 2019 yılından sonra eş değer meslek grupları ile maaşlarımız arasında makas oldukça fazla açılmıştır. Eş değer meslek grupları, yaklaşık 65 bin TL olan maaşımızın 2 buçuk, 3 katı maaş almaktadır. Yeni başlayan bir mühendisin maaşı yaklaşık 60 bin TL'dir" ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 44 üzerindeki artış zam olarak nitelendirilebilir"

"Kamu mühendislerinin, aynı pozisyonlarda görev yapan diğer kamu çalışanları ya da özel sektör mühendisleriyle karşılaştırıldığında, maaşlarımızdaki bu eşitsizlik, mühendislik mesleğine verilen değerin bir göstergesi haline gelmiştir" diyen Gül, şunları kaydetti: "Maaşlarımız 80 bin TL bandında olan yoksulluk sınırının altında, açlık sınırı üstündedir. Bu kabul edilemez. Yeniden değerleme oranı yaklaşık yüzde 44 iken, kamu görevlisine yüzde 11 artış gelmiştir. Bu zam değil, artıştır. Zam olabilmesi için, yüzde 44'ün üzerinde artış yapılması gerekmektedir."

"Mühendislik meslek kanunu olmazsa olmazımızdır"

Sürekli olarak devam eden sorumluluklarından dolayı herhangi bir teknik sorumluluk tazminatı ve mesleki sigorta gibi haklarının da bulunmadığını kaydeden Gül, özlük haklarının iyileştirilmediğine dikkat çekti. Sözlerini sürdüren Gül, "Mühendislik meslek kanunu olmazsa olmazımızdır" diye belirtti.

Gül, "Mevcut tablo, adil bir maaş düzenlemesi, emeklilik haklarının güçlendirilmesi, çağın gerekliliklerine uygun bir Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe getirilmesi, mühendislik mesleğinin itibarını koruyacak sosyal ve ekonomik düzenlemeler yapılması talebimizi dile getirme ihtiyacı oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

"Ağır iş, düşük ücretler personeli kamu sektöründen uzaklaştırıyor"

Özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Gül, şöyle devam etti: "Sadece maddi değil, manevi haklarımızın da korunması gerektiğine inanıyoruz. Sahadaki ağır çalışma şartlarına rağmen düşük ücretler, mesleki motivasyonu ciddi şekilde düşürmekte ve nitelikli personelin kamu sektöründen uzaklaşmasına sebep olmaktadır."

"Sosyal haklar iyileştirilmeli"

Gül, "Sağlık personeli, adalet çalışanları ve öğretmenler gibi kadrolu olan bazı meslek gruplarının özlük haklarında sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Kamu mühendislerine bu iyileştirmeler yapılmamıştır. Özellikle diğer meslek grupları için yapılan tekil düzenlemeler, kamu mühendisleri ve teknik personel için yapılmamış, kamu mühendisleri ve teknik hizmet çalışanları 'üvey evlat' muamelesi görmüştür. Kamu mühendislerinin ve teknik hizmet çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakları iyileştirilmeden kamu hizmetlerinin kalitesinin artması mümkün değildir" diye vurguladı.

"Geçmiş yıllara dönük hak kayıpları da giderilmeli"

Kamu mühendislerinin ek ödeme oranının 50 puan artırılması gerektiğinin altını çizen Gül, "Teknik çalışma ödeneğine ilişkin kanun düzenlemesi de ivedilikle yapılmalı. Hak ettikleri maaş tutarının, döviz, altın ile enflasyonist veriler de hesaplanarak 136 bin TL'nin üzerine çıkarılması ve geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Tüm yetkilileri çözüm üretmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Katma değer üreten ve tez hazırlayan tek meslek disipliniyiz"

"Kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfının katma değer ürettiğini ve meslek disiplini anlamında mühendislerin lisans düzeyinde tez hazırlayan tek meslek disiplini" olduğunu vurgulayan Gül, bu anlamda kendilerine gereken değerin verilmesinin altını çizdi.