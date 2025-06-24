Kamu İşçileri Zam Teklifini Protesto Etti

(EDİRNE) - TÜRK-İŞ'e bağlı TES-İŞ Sendikası üyeleri, kamu işçileri için önerilen zam teklifini sendikanın örgütlü olduğu Devlet Su İşleri (DSİ) önünde protesto etti. TES-İŞ Sendikası Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko, "Bu böyle gitmez. Siz duymazdan gelirseniz, biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa, meydanlar konuşur, bu işin sonu greve kadar gider" dedi.

TÜRK-İŞ Edirne İl Başkanı ve TES-İŞ Sendikası Edirne Şube Başkanı Şişko, bir grup sendika üyesiyle birlikte DSİ 11. Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Hükümetin en kısa zamanda kamu işçisinin hakkını vermesi gerektiğini, DSİ çalışanlarının geçinemediğini söyleyen Zeki Şişko, şunları kaydetti:

"Burada, iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır: Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık, 'Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor' dedik, görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor, lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz, bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle, verdiğiniz rakamları burada, dile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun, ne de biz duymuş olalım.

"Bu işin sonu greve kadar gider"

Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız, geçinemiyoruz. Bizi yönetenlerde sosyal devletin gerektirdiği görevini yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan, işçinin emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır. Bu böyle gitmez. Siz duymazdan gelirseniz, biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa, meydanlar konuşur, bu işin sonu greve kadar gider."