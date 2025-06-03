Kamu Çalışanlarına Ek Zam ve Bayram İkramiyesi İhtiyacı

Kamu Çalışanlarına Ek Zam ve Bayram İkramiyesi İhtiyacı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yüksek enflasyon karşısında kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının ve Kurban Bayramı öncesi bir defaya mahsus bayram ikramiyesi verilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti. Kaya, kamu emekçilerinin ekonomik zorluklar içinde bayrama hazır giremediğini ifade etti.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının ve Kurban Bayramı öncesi bir defaya mahsus bayram ikramiyesi verilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,53, yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan rakamların ardından memur maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak hale geldiğini savundu. Kaya, "Bu şartlarda kamu emekçisi bayrama buruk girmektedir. Kimisi memleketine gidemiyor, kimisi kurban kesemiyor. Hatta bazı aileler çocuklarının bayramlıklarını dahi alamıyor. Bu durum kabul edilemez" dedi.

Kaya, "kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının ve Kurban Bayramı öncesi bir defaya mahsus bayram ikramiyesi verilmesinin artık bir lütuf değil, zorunluluk haline geldiğini" söyledi. Kaya, "Kamu çalışanlarının sabrı tükenmiştir. Hükümetin bir an önce somut adımlar atması, refah payı dahil olmak üzere adil bir ek zam kararı alması ve Kurban Bayramı'ndan önce tüm memurlara ikramiye ödemesi yapması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Kaya, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kamu çalışanı sadaka değil, hakkını istemektedir. Enflasyon karşısında ezilen memurun insanca yaşam talebi görmezden gelinemez. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak bu taleplerin takipçisi olacağımızı, kamu emekçisinin sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Ek zam şart, bayram ikramiyesi şart; kamu çalışanı artık söz değil, icraat beklemektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu

3 kişilik aile yok oldu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Trafikte küfürler savurmuştu! Ünlü isim olayın perde arkasını anlattı
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.