Kalp krizi geçirerek vefat eden müdür okulunda anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, okulda düzenlenen tören ile anıldı. Öğretmen ve öğrenciler vefat eden müdürün masasına karanfiller bıraktı.

Silopi'de arkadaşları ile beraber halı saha maçı oynarken, maç sonrası rahatsızlanan okul müdürü Demirel, daha sonra Silopi Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Recep Burak Demirel için okulun bahçesinde anma etkinliği düzenlendi. Anma töreninde konuşma yapan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Recep hocanın örnek bir öğretmen olduğunu söyledi. Bilen, "Acımız büyük, bizi yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz Recep hocamız çok başarılı ve yardımsever bir öğretmendi. Okuldaki görevli öğretmenlerle çok güzel işler başardı. Maalesef ebediyete göç ederek gitti. Mekanı cennet olsun. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile devam etti.

Okul öğrencisi Hüranur Yağır, "Müdürümüz okul için bizler için elinden gelen her şeyi yaptı. Bir yerlere gelebilmemiz için çabaladı. Biz ondan çok razıydık. Allah da ondan razı olsun" diye konuştu.

Öğrenci Hatice Tatar da, "Okulumuz için güzel çalışmalar yaptı. Yapma gayesi de vardı. Ama olmadı. Bize sadece müdürlük değil ağabeylik ve babalık da yaptı" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin gözyaşı döktüğü anma töreni daha sonra okul müdürünün masasına karanfiller bırakma ile son buldu.

Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ŞIRNAK