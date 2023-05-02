Kalorifer kazanının neden olduğu yangın korkuttu Giresun'un Eynesil ilçesindeki bir evin kalorifer kazanının neden olduğu yangın korkuttu.

Kalorifer kazanının neden olduğu yangın korkuttu

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesindeki bir evin kalorifer kazanının neden olduğu yangın korkuttu.

İlçenin Gümüşçay mahallesinde Cevdet G.'ye ait 3 katlı binanın kalorifer kaynaklanan bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Eynesil Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında binanın birinci katındaki dairede maddi hazar meydana geldi.