Kalaycı İkiz Kardeşlerin Kış Dönemi Nefes Alma Zamanı

Gaziantep kale altında kalaycılık mesleğini icra eden ikiz kardeşler Ramazan ve Ökkeş Toprak, havaların soğumasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Gaziantep'te 28 yıldır kalaycılık yapan ikiz kardeşler Ramazan ve Ökkeş Toprak, havaların soğumasıyla birlikte mesleklerinin daha rahat icra edilir hale geldiğini belirterek kış mevsiminin kendileri için adeta "nefes alma dönemi" olduğunu söyledi. Kale altındaki tarihi dükkanlarında babalarından devraldıkları mesleği sürdüren 36 yaşındaki ikiz kardeşler, yaz aylarında ocak başında yüksek ateşle çalışmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. Kışın ise hem çalışma şartlarının daha uygun olduğunu hem de işlerin artmasıyla bereketli bir sezon yaşadıklarını dile getirdiler.

"Kış bizim için hem daha verimli hem daha rahat bir dönem"

Havaların soğumasının kalaycılar için iyi olduğunu ifade eden kalaycı ustası Ramazan Toprak, "Kardeşimle birlikte bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Yazın sıcak hava nedeniyle zor oluyor ama kışın bizim için daha iyi geçiyor. Mesleği canlandırmaya devam ediyoruz. Ben bu işe 7 yaşımda, babamın yanında başladım. Şu an 35 yaşındayım. Babamızdan gördük, onun yanında yetiştik. Daha sonra kardeşimle birlikte aynı tezgahın altında çalışarak mesleği öğrendik. Şimdi de elimizden geldiğince sürdürmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Kışın çalışmak daha rahat, hava soğuk olduğu için iş çekilir oluyor. Ama yazın ocak başında durmak çok zor. Yine de kimseye bir şey deme şansımız yok, ekmek parası. Yazın zorlanıyoruz ama kışın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Kış bizim için hem daha verimli hem daha rahat bir dönem. Önce bakır çıktı, sonra kalay kullanılmaya başlandı" dedi.

"Kalay, bakırın üzerine daha sağlıklı olması için yapılır"

Kalayın önemine dikkat çeken kalaycı ustası Ramazan Toprak, "Kalay, bakırın üzerine daha sağlıklı olması için yapılır. Çünkü kırmızı bakır 2 gün içinde oksitlenir ve yeşillenmeye başlar. Bu da kullanım açısından sağlıklı değildir. Kalay ise bu oksitlenmeyi engeller ve bakır eşyaların daha uzun süre kullanılmasını sağlar. İnsanlar kalaylanmış bir ürünü bir-iki yıl rahatlıkla kullanabilir. Kalay da tıpkı bakır gibi topraktan çıkan bir madendir. Bir bakır eşyanın yılda bir kez kalaylanması gerekir. Eğer bakırın kırmızı yüzeyi ortaya çıkmışsa mutlaka kalay yapılmalıdır. Fiyatlar ürün başına değişiyor. Örneğin bir kazan 200 lira, tabaklar 50 lira civarında. Çaydanlıklar ise 150-200 lira arasında kalaylanıyor" şeklinde konuştu.

"Kış ayları bizim için daha bereketli ve rahat geçiyor"

Kış aylarının daha bereketli geçtiğini ifade eden diğer usta Ökkeş Toprak ise "Ben bu mesleğin içinde 7 yaşından beri varım. Baba mesleği, sonra kardeşim de geldi. O daha önce kalaycılık yapıyordu. Sonra birlikte bu işe el attık, beraber mücadele ediyoruz. Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz. Eskiden yazın çalışmak çok zordu. Sıcaktan dışarı çıkmak istemezdik. Kışın ise içeride rahat rahat çalışırdık. Bu nedenle kışın gelmesini dört gözle bekleriz. Kış ayları bizim için daha bereketli ve rahat geçiyor. Çok şükür, işimiz gücümüz yerinde" diye konuştu. - GAZİANTEP