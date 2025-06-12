Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Yeni Başarı: Kimyasal Kullanım Olmadan %97 Etkinlik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Yeni Başarı: Kimyasal Kullanım Olmadan %97 Etkinlik
Haber Videosu

Giresun'da geliştirilen yeni tuzak sistemi, kahverengi kokarca ile mücadelede yüzde 97 başarı sağladı. Kimyasal madde kullanılmadan tarımsal üretimi tehdit eden bu zararlının kontrolü için AR-GE çalışmalarının önemi vurgulandı.

Kahverengi kokarca ile mücadelede yeni yöntem geliştirildi

GİRESUN - Giresun'da, son yıllarda başta fındık üreticileri olmak üzere tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. AR-GE çalışmaları sonucu kahverengi kokarca tuzaklarıyla kimyasal madde kullanılmadan zararlıyla mücadelede yüzde 97 oranında başarı sağlandı.

Giresun'daki tesislerinde kendi AR-GE çalışmalarıyla geliştirdikleri tuzak sistemi hakkında bilgi veren Biyolog Gamze Ejderoğlu, "Kahverengi kokarca, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin tarımsal üretimi açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu proje kapsamında, yurt dışından özel olarak temin ettiğimiz ve yüksek nanometreli frekans yayan lambalar sayesinde kokarca böceğini cezbetmeyi başardık. Bu sistemle yapılan saha ve arazi denemelerinde yüzde 97 oranında başarılı sonuçlar elde ettik" dedi.

Geliştirdikleri tuzakların 2,5 dönümlük bir alanda etkili olduğunu, güneş enerjisi ve elektrikle çalışabildiğini ve yaklaşık 10 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olduğunu vurgulayan Ejderoğlu, "Son yıllarda fındık başta olmak üzere pek çok tarımsal ürünün üretimini ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca ile mücadelede önemli bir aşama kaydettik. Yeni geliştirdiğimiz tuzaklarımızın hem üreticilerimize hem de tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ERDOĞAN - Yerel
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı

Paris tatili kabusa döndü! Yenenler çifti dolandırıldı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Yol verme tartışmasında kan aktı! Kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.