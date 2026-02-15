Kahveciler Odası'nda Mustafa Kaya yeniden seçildi

Kahveciler Odası seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Kaya yeniden başkan seçildi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen Kahveciler Odası seçimli Olağan Genel Kurulu'na Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Kurul Başkanı Mustafa Alan, oda başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantıda oylanan gündem maddeleri oybirliği ile kabul edildi. Maddelerin ardından geçilen seçimlerde 2 liste üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan seçimlerde oyların çoğunu alan mevcut başkan Mustafa Kaya yeniden başkan seçildi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, düzenlenen toplantının hayırlı olmasını dileyerek, Kaya'yı tebrik etti. - KAYSERİ