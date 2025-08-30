Kahramanmaraş'tan Gönül Dolu Bağış: Yorgancı Bin Yorganı İhtiyaç Sahibine Ulaştırdı

Kahramanmaraş'ta küçük bir işletmesi bulunan yorgancı Zülfikar Çırak, bin adet yorganı ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için bağışladı.

İki büyük deprem yaşayan ve halen yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğü Kahramanmaraş'ta gönülleri ısıtacak durumlar yaşanıyor. Kentte küçük bir işletme sahibi olan Zülfikar Çırak, kendi imalathanesinde ürettiği bin adet yorganı Türk Kızılay'ına bağışladı. Deprem döneminde zor günler geçirdiklerini belirten Çırak, bu yardımla birlikte ihtiyaç sahiplerine bir nebze katkı sunmayı amaçladığını ifade etti.

"Depremde devletimizin, milletimizin yardımlarını gördük"

Kendi imkanlarıyla hazırladığı yorganları teslim eden Çırak, "Depremde biz de zor günler yaşadık. O günlerde devletimizin ve milletimizin yardımlarını gördük. Şimdi elimden geleni yapmak, ihtiyacı olanlara ulaşmak istedim. Yorganlarımızın insanlara fayda sağlamasını diliyorum. Hazır yorgan ve pike üretmek istedik deprem sonrası gördüklerimize istinaden ürettiklerimizin yüzde onunu Kızılay'a bağışlamak istedik. Her 10 yorgandan birini Kızılay'a bağışlayacağız bu üretim oldukça bağışlarımız bu şekilde devam edecek" dedi.

Kahramanmaraş Kızılay Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik ise "Esnafımız bin adet yorgan bağışlıyor kendisinin bu yapmış olduğu davranış şehrimizde ve diğer esnaflarımıza örnek olacak bir davranış" diye konuştu.

Öte yandan, bağışlanan yorganların kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ