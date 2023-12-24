Kahramanmaraş'ta Kaybolan Otizmli Kız Çocuğu Bulundu
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kaybolan otizmli 13 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Kızın sağlık durumu iyi.
Kahramanmaraş'ta kaybolan kız çocuğu, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde ikamet eden baba F.Ö., jandarma ekiplerine otizmli 13 yaşındaki kızı E.Ö.'nün kaybolduğunu bildirdi.
İhbar sonrası harekete geçen ekipler 3 saatlik çalışma sonrası kayıp kızı bularak ailesine teslim etti.
Kayıp kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ