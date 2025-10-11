Haberler

Kahramanmaraş'ta Giyim Mağazasında İndirim İzdihamı

Kahramanmaraş'ta Giyim Mağazasında İndirim İzdihamı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 'Ne alırsan 50 lira' kampanyasıyla bir giyim mağazasında indirim rüzgarı çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar, kapılar açıldığında izdihama neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir giyim mağazasında yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu.

Merkez Onikişubat ilçesinde "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla bir giyim mağazasında kampanya düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne gelen vatandaşlar, iş yerinin kapılarının belirlenen saatte açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirleriyle yarıştı. Kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar, alışveriş sırasında birbirleriyle yer kapma mücadelesi yaşadı. Müşterilerden bazıları,izdiham nedeniyle hiçbir şey alamadıklarını söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
