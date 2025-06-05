Kağızman'da 4 Boynuzlu Koç Kurban Pazarı'nın İlgi Odağı Oldu

Kağızman'da kurban pazarında, 4 boynuzlu koç ilgi odağı oldu. Bir vatandaş ise pazara getirilen 4 boynuzlu koçu kurbanlık olarak aldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kurulan kurban pazarında hareketlilik sürüyor. Boynuzlarıyla dikkat çeken ve sahibi Hüseyin Yıldız, tarafından pazara getirilen koç, bir anda dikkatleri üzerine çekerken, vatandaşlar ise ilk kez gördükleri 4 boynuzlu koçun cep telefonlarıyla fotoğrafı çekti. 4 boynuzlu koç daha sonra bir vatandaş tarafından 27 bin liraya alındı.

Öte yandan, Kurban Bayramı'na 1 sayılı saatler kala Kurban Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlıklarını almak için sıkı pazarlık yapıyor. Kağızman'da vatandaşlar özellikle küçükbaş hayvanları tercih ediyor. Küçükbaş hayvanlar ise 13 bin lira ile 30 bin lira arasında alıcı buluyor. - KARS