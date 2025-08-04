Kadirov Boğulma Tehlikesinin Ardından Spora Yöneldi

Kadirov Boğulma Tehlikesinin Ardından Spora Yöneldi
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Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Bodrum'da yaşadığı boğulma tehlikesinin ardından taburcu olmasının ardından spor yapmaya başladı. Sosyal medyada kondisyon bisikletinde ve bilardo oynarken görüntülerini paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için geldiği sırada denizde boğulma tehlikesi geçiren Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, taburcu olduktan sonra döndüğü ülkesinde kendini spora verdi. Kadirov, kondisyon bisikletinde spor yaptığı, bilardo oynadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Çeçen Lider Ramazan Kadiroav, geçtiğimiz 24 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkiinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yaparken girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirmiş ve olay gündem olmuştu. Denize girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Kadirov'u fark eden otel personeli, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmiş ve Kadirov kısa sürede sudan çıkarılmıştı. İlk müdahalesi sahilde gerçekleştirilen Çeçen Lider ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bodrum'daki tedavisinin ardından taburcu edilen ve ülkesine dönen Çeçen Lider Kadirov'un kendini spora verdiği görüldü.

"Spor yaptığı anları paylaştı"

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, sağlık problemlerini azaltmak için kendini spora verdi. Yurt dışı kaynaklı bir sosyal paylaşım sitesinde spor yaptığı anları paylaşan Kadirov'un kondisyon bisikletine bindiği ve bilardo oynadığı görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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