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Kadirli'de odun fiyatlarına tepki, vatandaş kışı battaniyeyle geçireceğini söyledi

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Kadirli'de odun fiyatlarına tepki, vatandaş kışı battaniyeyle geçireceğini söyledi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kışlık odun fiyatları geçen yıla göre artarken vatandaşlar tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar alım gücünün düşüklüğü nedeniyle odun alamayacaklarını, kışı battaniye veya yorgan altında geçireceklerini söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar kışlık odun fiyatlarına tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bu sene battaniyeyi üstüme alacağım, başka çare yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen sene tonu 4 bin 500 lira olan dut odunu bu sene 5 bin 500 liradan, 6 bin 500 olan meşe odunu ise 7 bin 500 liradan satılıyor. Alım gücü düşük bazı vatandaşlar odun alamayacaklarını söyleyerek, bu kışı battaniyenin altında geçireceklerini ifade ettiler.

Yaşlılık aylığı ile geçindiğini belirten bir yurttaş, "Odun alamıyorum. Para yetmiyor ki. 7 bin lira alıyorum aylık. Bu sene bir şey yakmayacağız. Kömür de alamadık, hani vermediler. Üşüyeceğiz vallahi, ne yapalım. Para yok, haciz var, şey var, ben hangisiyle uğraşayım. İki kişiyiz, başka kimse yok. Oğlumla ben oturacağız. Battaniyeyi üstüme alacağım, başka çare yok" dedi.

Yevmiyecilik yapan bir vatandaş ise "Çok pahalı. Nasıl alalım? Hamallık yapıyorum. Bu sene üşüyüp duracağız, ölüp gideceğiz. Yapacak bir şey yok, donacağız" diye konuştu.

Bir vatandaş da "Odun alamayacağız, durumumuz yok bu sene. Hasta olacağız, yapacak bir şey yok. Yorganın altında duracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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