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Kadın Kuaförlük Belgesi Alan Zehra, Oto Boyacılığa Geçiş Yaptı

Kadın Kuaförlük Belgesi Alan Zehra, Oto Boyacılığa Geçiş Yaptı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde kadın kuaförlük belgesi alan 3 çocuk annesi Zehra Mutlu Zerey, kuaförlük mesleğini bırakıp kuzeninin iş yerinde oto boyacısı oldu. Renklerle iç içe olan bu yeni mesleği sevdiğini belirten Zerey, 'sanayinin ablası' olarak tanınıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eğitim sonrası kadın kuaförlük belgesi alan Zehra Mutlu Zerey, mesleği yerine yardım için gittiği kuzeninin sanayideki iş yerinde oto boyacısı oldu. Araçların renk kodlarına göre özel olarak boya hazırlayan Zerey, işini sevdiğini belirtiyor.

Fatsa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zehra Mutlu Zerey (50), 4-5 yıllık eğitim sonrası kadın kuaförlük belgesi aldı. Bu sektörde çalışmayan Zerey, kuzenine yardım için gittiği sanayide araçlar için özel boya yapmayı öğrendi. Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde araçlara özel olarak boya dolumu yapan ve 'sanayinin ablası' olarak tanınan Zerey, bu mesleğin renklerle iç içe olduğu için kuaförlüğe benzediğini, mesleğini sevdiğini söyledi.

"Yardımcı olmak için gelmiştim"

Kuzenin şehir dışında olduğu bir gün telefon ile boya yapmayı öğrendiğini ve o günden bu yana merak saldığını belirten Zerey, "Patronum, aynı zamanda kuzenim. Bir süre önce çok yoğun olduğunu ve benden yardımcı olmamı istedi. Kendisine sanayide yapamayacağımı söylesem de buraya geldim. Ben burada daha çok kendisinin notlarını tutarken, insanlara araç boyaları lazım oldu. Bir gün kendisi şehir dışındayken telefonla bana tarif ederek boya yapmayı öğrendim. Şu anda kendisinden öğrendiğim gibi kaliteli boyalar yapmaya çalışıyoruz, müşteriler de beğeniyor" dedi.

"Bu iş kadın kuaförlüğüne de benziyor"

Belgelerini tamamlasa da hiç yapmadığı kuaförlük ile oto boyacılığı mesleğinin benzer yönlerini anlatan Zerey, "Kadın kuaförlüğünün 4-5 yıl eğitimini aldım, stajını tamamladım ancak üzerine bir şey katmadım. Bu iş bence kadın kuaförlüğüne de biraz benziyor, en azından renkler ile alakalı bir meslek. Bu nedenle işimi seviyorum. Sağ olsun buradakiler bana 'sanayinin ablası' diyor. Şu an buradaki sanayide benden başka bu işi yapan yok" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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