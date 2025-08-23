Kadın Girişimci Antikacılıkla Hayalini Gerçekleştiriyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan kadın girişimci, yıllar önce eşinden kazandığı antika merakını mesleğine dönüştürdü. Kendi iş yerini açan kadın girişimci yıllardır antika eşyalara yeniden hayat veriyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan, evli ve iki çocuk annesi Yüksel Kuşcu, hobi olarak başladığı antikacılığı mesleğine dönüştürdü. Yıllar önce eşinin eve getirdiği eski eşyalarla antikalara ilgi duymaya başlayan Kuşcu, bir süre sonra kendisi de antika eşyalar toplamaya başladı. İlk olarak evinde antika eşyalar biriktiren Kuşcu, daha sonra bu ilgisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi. İlçede kendi iş yerini açan Kuşcu, ilçenin tek antikacısı olarak yıllardır eskiyi gündüzüne çıkartıyor. Eski evlerden çıkan radyolar, plaklar, kasetler, mutfak gereçleri başta olmak üzere antika değeri olan birçok eşyayı satın alan Kuşçu, eski eşyaların restorasyonunu yaparak satışa sunuyor. İşini aşkla yaptığını ifade eden Kuşcu, en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getirdi

"Eşim eve eski eşyalar getiriyordu ve ben ona kızıyordum"

En büyük destekçisinin eşinin olduğunu söyleyen Yüksel Kuşcu, "Eşim antikaya daha çok meraklıydı. Eve eski eşyalar getiriyordu ve ben ona kızıyordum, neden eski eşyaları getirdiğini soruyordum. Bir süre sonra bunu ben de yapmaya başladım. Antika eşyalara ilgili duymaya başladım. Zamanla evde antika eşyalar birikmeye başladı. Bunları ne yapsam diye düşünürken antika dükkanı açmaya karar verdim. Bir kadın girişimci olarak, kadınlara örnek olmak için antikacı dükkanımı açmış bulunmaktayım. Dükkanımızı Taşköprü ilçesinde açtık. İşimi severek yapıyorum. Burada hem nostaljiyi yaşatıyoruz hem de yaşıyoruz. Eskiye merakımız çok eskiden başladı, hobi olarak başlamıştı. Eski eşyalarımızı hem sergiliyoruz hem de onların küçük dokunuşlarla onarımını yapıyoruz" dedi.

"Ben de çok sevdiğim, beğendiğim ürünleri satmayıp evde kullanıyorum"

İş yerini ziyaret eden vatandaşların zamanda yolculuğuna çıktığını ve bunun da kendisini çok sevindirdiğini ifade eden Kuşçu, "Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde antikacı olarak ilk ve tekim. Antikayı bilmeyenler merak ediyor, buradaki eşyaların benzerlerinin evlerinde de olduğunu ya da çöpe attıklarını söylüyorlar. Biz de çok üzülüyoruz. İnsanlar bu tarz eşyaları çöpe atmasın, ya evinde saklasın ya da antikacıya götürerek para kazansın. Hem onlar para kazanıyor hem biz para kazanıyoruz hem de bu ürünleri halka kazandırıyoruz. Nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı bu eşyalarda bir iz var. Bizim için, halkımız için çok değerli. Antikalar evlerde duran çok güzel bir ürün. Ben de çok sevdiğim, beğendiğim ürünleri evde kullanıyorum" diye konuştu. - KASTAMONU