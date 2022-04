Kadın Der ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kadınlar Derneği (Kadın-Der), Kurucu Başkanı Esen Ersoy, dernek olarak ihtiyacı olan kadınlara, çocuklara ve öğrencilere ramazan ayında destek olduklarını söyledi.

Bandırma' da hayırsever vatandaşlar ve üyelerinin destekleriyle ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşarak yardımda bulunduklarını belirten Kadın - Der Kurucu Başkanı Esen Ersoy, " Kadınlar Derneği (Kadın - Der) 2020 yılının 15 Ocağında kurulmuş bulunmakta. Her gün artan üye sayımızla bir çok aktivitelerde yer almaktayız. En başta şiddete uğrayan kadınların yanında olmakla birlikte, kadınların her türlü ihtiyaçlarına koşuyoruz. Ramazan ayında da üyelerimiz ve hayırseverlerimiz sayesinde 7 ailemize fatura desteğinde bulunduk, bunun yanı sıra 22 çocuğumuza bayramlık hediye ettik, aynı zamanda 15 ailemize hertürlü gıda malzemesinin bulunduğu erzak yardımında bulunduk. Bu yardım ve destekler, her gün dahada artan üyelerimiz kanatsız meleklerimiz ve hayırsever vatandaşlarımız sayesinde oluyor. Bundan sonrada bu desteklerin daha da artarak daha çok aileye ulaşacağımıza inanıyorum. Bundan sonrada çalışmalarımıza tam kapasite ile devam edeceğiz. Biz Kadın Derneği olarak öğrencilerimize, çocuklarımıza ve ihtiyaç sahibi kadınlarımıza ulaşıyoruz, hayırseverletimizinde derneğimize ulaşmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

