Kabak Çekirdeği Hasadı 2025'te Azalacak
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çomaklı köyü muhtarı, kabak çekirdeği hasadının 2025 yılında yarıdan fazla azalacağını belirtti. Çiftçiler yağmur duası yaparak destek arıyor.
Erciyes Dağı eteklerinde kumsal topraklarda susuz olarak yetişen kabak çekirdeği hasadının 2025 yılında azalacağı belirtildi.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çomaklı Köyü Muhtarı Hacı Kale; sadece Çomaklı köyünde 300 çiftçinin yaklaşık 2 bin ton kabak çekirdeği hasadı yaptığını, ancak 2025 yılında bu üretimin 200 ton bile zor elde edileceğini belirtti. Muhtar Kale; bu nedenle Çomaklı çiftçileri birleşerek ve komşu köyleri de davet ederek topluca yağmur duası yaptıklarını belirtti. Komşu köy muhtarları da; kabak hasadının bu sene yağışların yeterli olmadığı için azalacağını söyledi. İsmail Gülden; Çaylıca mahallesinde de 2025 yılında kabak çekirdeği hasadında çok büyük azalma olabileceğini söyledi. Kabaklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Baykar; köyünde 10 kabak bitkisinin 2'sinde kabak ürünü olduğunu ifade etti.
İncesu Mahalle Muhtarı Mustafa Altıntaş ve Kızık Mahalle Muhtarı Adem Köşken de kabak üretiminin geçen yıla oranla düşük kalacağını kaydetti. - KAYSERİ