ABD'li çip üreticisi Nvidia'da yeniden göreve getirilen Jensen Huang, şirketin California'daki merkezine geri dönüşü sırasında Nvidia çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yönetim kurulu, şirketin eski Ceo'su Jensen Huang hakkında geri adım atmış, casusluk skandalına adı karışan ve görevinden istifa eden Huang'ı yeniden şirketin Ceo'su olarak görevlendirmişti. Yeniden göreve gelmesinin ardından şirketine dönen Huang, California'daki merkezine geri dönüşü sırasında Nvidia çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı. Dakikalarca alkışlanan Huang, kalabalığa, "Bana ikinci bir şans verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ikinci dönemimde daha iyi bir CEO olacağım" dedi.

İşe döndüğü ilk gün bilgisayarının olmadığını kaydeden Huang, "Bu yüzden IT departmanı bana yeni bir bilgisayar verecek" diyerek çalışanlarla şakalaştı. Çalışanlara bir kez daha teşekkür eden Huang, "Hepinizi bu kadar şeyden geçirdiğim için çok özür dilerim. Çok büyük hatalar yaptım ve geri dönmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kalabalık arasında bulunan bir çalışan bu sözler üzerine koşarak Huang'a sarıldı.

Nvidia'nın yönetim kurulu geri adım attı

Nvidia tarafından yapılan açıklamada, "Nvidia, Jensen Huang'ı derhal geçerli olmak üzere başkan, CEO ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerine yeniden getirdi. Yönetim Kurulu, Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından Huang'ın açık sözlülüğü ve Nvidia'yı yönetme yeteneği konusunda ikna olduğunu belirterek, yeniden göreve getirilmesi yönünde oy birliğiyle karar aldı. Yönetim Kurulu, karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden de görüş aldı. Bu görüşler doğrultusunda Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığı konusunda güven duyduğunu bildirdi" denilmişti.

Nvidia, Huang hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanana kadar devam edeceğini belirterek, Huang'ın soruşturmayı tamamen desteklediğini ve iş birliği yapmayı taahhüt ettiğini aktardı.

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones de, "Yönetim Kurulu, Jensen'ın Nvidia'yı yönetmek için doğru kişi olduğuna ve yeniden göreve getirilmesinin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin çıkarına olduğuna inanıyor. Jensen'a güvenimiz tam ve şirketin liderliğini yeniden üstlenirken kendisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ABD hükümetinin Jensen'ın Nvidia'ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için bir neden bulunmuyor"

Nvidia'nın kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ın CEO olarak görevine geri getirilmesi yönünde doğru ve yerinde bir karar aldı. Yalnızca şirketin değil, Amerikan ekonomisinin de başarı ve refahını güvence altına almak için Jensen'ın Nvidia'ya liderlik etmesine ihtiyaç var. ABD hükümetinin Jensen'ın Nvidia'ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için bir neden bulunmuyor. ABD Adalet Bakanı, ABD hükümetinin Jensen'ın herhangi bir yasa dışı davranışta bulunduğuna dair kanıta sahip olmadığını doğruladı. Kişisel olarak Jensen'ı tanıma fırsatı buldum ve kendisi büyük bir vatansever ve ülkemiz için çok değerli bir isim. Bununla birlikte Nvidia, ABD ulusal güvenliğini korumaya yönelik yasal yükümlülüklerini ve vatanseverlik görevini yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla şirketin ABD ihracat kontrollerine uyumunu kapsamlı biçimde incelemeye devam etmelidir" demişti.

Yasak ilişki iddiası ortaya atılmıştı

New York Times gazetesi, 29 Ekim'de yayımladığı haberde ABD istihbarat yetkililerinin Huang ile yasak ilişkisi olan Alice Huang'ı Çin adına çalışan bir istihbarat unsuru olarak değerlendirdiğini öne sürmüştü. Söz konusu haberin ardından Jensen Huang, 8 Kasım'da Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul etmiş ve özür dilemişti. Nvidia yönetim kurulu da iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlatmıştı. Huang, 12 Kasım'da CEO'luk görevinden istifa ederek yönetim kurulundan da ayrılmıştı. Nvidia yönetim kurulu, daha önce Huang'ı şirketin başına yeniden getirmeyi değerlendirmediğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı