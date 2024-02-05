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Japonya'da Sapporo Kar Festivali Başladı

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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde düzenlenen Sapporo Kar Festivali, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Festivalde sergilenen 190 kar ve buz heykeli büyük ilgi görüyor.

Japonya'da gerçekleştirilen Sapporo Kar Festivali'nde sergilenen kar ve buzdan heykeller ziyaretçilere görsel şölen yaşattı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Sapporo Kar Festivali'nin 74'üncüsü kentin simgelerinden Odori Park'ta başladı. Üç yılın ardından ilk kez hiçbir Covid-19 kısıtlaması olmadan ziyaretçilere kapılarını açan festivalde yerel halk ve sanatçılar tarafından yapılan 190 kar ve buz heykeli meraklıların beğenisine sunuldu. Her biri gerçeğini aratmayan heykeller katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Covid-19 pandemisi öncesinde her yıl 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik, 2021 ve 2022 yıllarında salgın nedeniyle sanal ortamda yapılmıştı. Festival geçen sene ise küçük ölçekli olarak gerçekleştirilmişti.

Dün açılışı yapılan Sapporo Kar Festivali 11 Şubat'a kadar sürecek. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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