Jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen bilgilendirme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen bilgilendirme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Bozdoğan, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Karacasu ilçelerinde bulunan işletmelerde ve tarlalarda çalışan toplam 426 kadın vatandaşa, Didim ilçesi Akköy ve Yalıköy İlk ve Ortaokulu, Sultanhisar ilçesi Uzunlar İlkokulu, Söke ilçesi Emine Gezer İlk ve Ortaokulu ve Kuşadası ilçesi Yeniköy İlkokulu'nda eğitim gören öğrenci velililerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' çerçevesinde seminer verildi. UYUMA isimli program hakkında bilgilendiren vatandaşlar, ilgili konularda bilgilendirildi. - AYDIN