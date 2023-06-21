İzmit Belediyesi, Çınar Kahvaltı Evi'ni Hizmete Açtı

İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahallesi'nde yer alan Çınar Kahvaltı Evi'ni hizmete açtı.

Karaabdülbaki Mahalle Konağı'nı düzenleyerek Çınar Kahvaltı Evi'ne dönüştüren İzmit Belediyesi, İzmitlileri doğal köy kahvaltısıyla ve köyün eşsiz doğasıyla buluşturacak. Çınar Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen, kadın istihdamını arttırmayı ve köy turizmini canlandırmayı hedefleyen Çınar Kahvaltı Evi, yoğun katılımla açıldı.

Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"KÖYLERİMİZ ÇOK KIYMETLİ"

"Köylerimiz gerçekten çok kıymetli. Muhteşem bir doğası muhteşem bir zenginliği var. Göreve geldiğimiz günden bu yana köylerimize olabildiğince yatırım yapmaya, kaynaklarımızı kırsala eşit bir şekilde paylaştırmaya çalışıyoruz. Hizmet sadece rutin hizmetler demek değil. Kaldırım, asfalt gibi hizmetler zaten mecburi hizmetlerimiz ama köylerimizin, halkımızın sosyal gelişimine katkı sunmak da çok kıymetli. O yüzden de hizmetlerimizi daha çok sosyal belediyecilik projeleri üzerinde yoğunlaştırmaya çalıştık.

"KADINLARIN ÜRETİMDE YER ALMASI GEREKİYOR"

Köylerimizin güzelliğini ortaya çıkaracak projeler; kırsalda bulunan kadınların istihdama katılabilmesi, üretimden pay alabilmesi, daha çok üretmesi, ürettiğinin eder değerinin yükselmesi ve tabi ki ekonomik bağımsızlık elde etmesi çok kıymetli. Bu köyde önce üretici pazarı kurmuştuk. Doğal ürünlerin tarladan sofraya aracısız bir şekilde gerçek değerine satılabildiği bir üretici pazarı. 7 köyü birleştiren ortak bir nokta. Burası bir geçiş alanı. Böylesi kıymetli bir yerde üretici pazarımız halkımıza bir nebze de olsa birçok ihtiyacı için cevap veriyor.

"MODERN BİR SOSYAL ALAN KAZANDIRDIK"

Karaabdülbaki köy konağımızı baştan sona yenileyerek, düzenleyerek Çınar Kahvaltı Evi'ne dönüştürmüş bulunuyoruz. Biz belediye yapılarını korumanın yanı sıra dokularını bozmadan modern bir sosyal alan olarak kazandırmak ve daha çok insanın hizmetine sunmak adına birçok çalışma ortaya koyuyoruz.

"KÖYÜN DEĞERİ ARTACAK"

Bu yapıyı da hem koruduk hem de dokusunu bozmadan modern bir sosyal yaşam alanına çevirdik. Burası artık bir işletmeye de dönüşmüş durumda. Buraya gelen misafirlerle köy halkını kalkındırmanın yanı sıra köyün değerini de arttırmaya dönük bir potansiyel yaratmak üzere bir yola çıkıyoruz aslında.

"ÇINAR KADIN KOOPERATİFİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"

Biz İzmit Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu anlayışımız çerçevesinde yine bir süre önce kurmuş olduğumuz ve artık giderek büyüyen kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen, üreten, kararlı, azimli ve ürettikçe daha fazla kadına da istihdam sağlayan Çınar kadın Kooperatifimiz ile iş birliği yaptık.

"KÖY TURİZMİ POTANSİYELİ HAREKETE GEÇECEK"

Bu mahallenizde bulunan mahalle konağını yeniden değerlendirerek kadın istihdamını da arttırmaya yönelik bir çalışmayı hayata geçirdik. Bu çalışmamızla aynı zamanda çok önemsediğimiz Köy Turizmi kavramını da canlandırmış oluyoruz. Burada bu anlamda da önemli bir iş yapıyoruz. Bu sosyal alanda hem kadınlar güçlenecek hem de köy turizmi potansiyelimizi harekete geçirmiş olacağız.

"İZMİT'İN GÖZDE KAHVALTI MEKANI"

Biz inanıyoruz Çınar Kahvaltı Evi İzmit'in yeni gözde mekanlarından biri olmaya aday. İnsanlar burada hem köy dokusunu hissedebilecek hem de lezzetli bir kahvaltı deneyimi yaşayabilecek. İzmitliler hafta sonu ailecek İstanbul'a Sakarya'ya falan gidiyor kahvaltı yapmaya. İzmitlilerin kahvaltı için artık çevre illere gitmesine gerek yok işte yeni adres Çınar Kahvaltı Evi.

"İNSANLARIMIZIN BURAYI KULLANMASINI İSTİYORUZ"

Burası geleneksel lezzetleri de oluşturduğumuz bir nokta aynı zamanda. Çınar Kahvaltı Evi köy kahvaltısı yapmak isteyen vatandaşlarımız için tam bir buluşma noktası olarak önemli bir rol alacak. Bu sayede bu alan şehir merkezinin dışında çok kıymetli bir yer olacak. Keyifli zaman geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın Çınar Kahvaltı Evimizi deneyimlemesini istiyoruz. İnsanlarımızın burayı gezip görmesini ve kullanmasını arzu ediyoruz.

"KADINLARA DESTEK OLMA MİSYONUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Buranın alt katında el emeği ürünlerin sergilendiği bir alan da mevcut. Çok güzel ürünler bulunuyor sergide. Birbirinden değerli, kullanışlı eserler burada halkımızı bekliyor. Biz tarihi mirası koruma ve kadınlara destek olma misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Karaabdülbaki Çınar Kahvaltı Evimiz kentimize, köyümüze, halkımıza, kadınlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu alanın kadınlara güç vermesini temenni ediyor ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum."

MUHTAR'DAN TEŞEKKÜR

Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız ise "Mahalle konağımızla ilgili Başkanımıza talepte bulunduğumuzda kendisi bu işe değer vereceğini, takipçisi olacağını söyledi. Köylü kadınlarımıza iş imkanı sağlayacak ve misafirlerimizi ağırlayacağımız bir ortam oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.