İzmir Şoförler Odası, 11 Ocak'ta Sandık Başına Gidiyor

(İZMİR) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Genel Kurulu, 11 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak. Genel Kurul'da, dört yıl boyunca görev yapacak yeni yönetim seçilecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni dönem yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Odanın Genel Kurul'u, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.00'da Gaziemir Fuar Alanı D Hol'de toplanacak. Toplam 2 bin 749 üye oy kullanacağı Genel Kurul'da oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Genel Kurul'da seçilecek olan yönetim, dört yıl boyunca görev yapacak.

"Genel kurullar odalarımızın bayramıdır"

Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sürecin huzur ve olgunluk içinde geçmesini temenni ettiklerini belirtti. Genel kurulların sadece bir seçim değil, aynı zamanda esnaf camiasının buluşma ve kaynaşma günü olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Özkan, "Genel kurullar odalarımızın düğünü ve bayramıdır. Önemli olan; iradenin sandığa kavgasız, gürültüsüz ve saygı çerçevesinde yansımasıdır. Türkiye'ye örnek olacak bir genel kurul gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Üyelere katılım çağrısı

Başkan Erkan Özkan, tüm üyeleri sandığa davet ederek "Sağlık sorunu veya olağanüstü bir durum olmadığı sürece tüm üyelerimizden Genel Kurul'a katılmalarını özellikle rica ediyorum. Geniş katılımla yapılacak bir genel kurul, hem odamızın gücünü hem de birlik ve beraberliğimizi gösterecektir" diye konuştu.

Seçim güvenliği ve düzenine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Özkan, oy verme işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemlere ilişkin şunları söyledi:

"Oy verme sırasında sıkıntı yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. İlçe Seçim Kurulu ile koordinasyon sağlandı ve alana yeterli sayıda sandık yerleştirilecek. Toplam 15 sandık kurulacak. Bunlardan 4 sandık kadın üyelerimize, bir sandık ise engelli ve ileri yaştaki üyelerimize ayrılacak. Böylece herkes daha rahat ve hızlı şekilde oyunu kullanabilecek. Bu sürecin kazananı şahıslar değil, İzmir şoför esnafı olmalıdır. Hizmet odaklı, seviyeli ve nezaket çerçevesinde bir genel kurul süreci diliyorum."