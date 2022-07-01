İzmir Büyükşehir'den Dolandırıcılara Karşı Uyarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Büyükşehir'den Dolandırıcılara Karşı Uyarı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir'den Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı veya üst düzey belediye bürokratı olarak tanıtarak para talebinden bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı veya üst düzey belediye bürokratı olarak tanıtarak para talebinden bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada özellikle iş insanlarının hedef seçildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Yıllardır uygulanan dolandırıcılık yöntemi kapsamında, belediye bürokratlarımızın isimleri kullanılarak iş insanlarından çeşitli gerekçelerle para talep edildiği yönünde şikayetler son günlerde yeniden yoğunluk kazanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bürokratları adına hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızdan para talep edilmesi söz konusu değildir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bilgi verilmesini önemle rica ederiz."

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title