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İYTE ve WIN İş Birliğiyle Genç Girişimcilere Eğitim

İYTE ve WIN İş Birliğiyle Genç Girişimcilere Eğitim
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Silikon Vadisi'nin önde gelen kuruluşlarından WIN ile birlikte, genç girişimcileri küresel arenaya hazırlayan bir eğitim programı düzenliyor. Program, iş fikri geliştirme aşamasından yatırımcı sunumuna kadar kapsamlı desteği hedefliyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Silikon Vadisi'nin önde gelen kurumlarından World Innovations Network (WIN) iş birliğiyle, genç girişimcileri küresel arenaya hazırlayan özel bir eğitim programına ev sahipliği yapıyor. Program, katılımcılarına iş fikri geliştirmeden yatırımcı sunumuna kadar kapsamlı bir eğitim deneyimi sunarak, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi'nden doğan World Innovations Network (WIN), Türkiye'deki girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile iş birliği yaparak önemli bir adım attı. WIN, UC Berkeley Üniversitesi'ndeki AMENA Girişimcilik ve Kalkınma Merkezi ortaklığıyla geliştirdiği uluslararası Yenilik ve Girişimcilik Geliştirme Programı'nı, İYTE çatısı altında üçüncü kez başarıyla tamamladı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda odaklanan bu program, Türkiye'deki genç girişimcilere küresel arenada rekabet edebilme imkanı sunuyor. Programın temel amacı, genç girişimcileri destekleyerek hem Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak hem de küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesine öncülük etmek.

2023 yaz döneminde çevrimiçi olarak başlayan eğitim serüveni, 2024 yaz ve güz dönemlerinde de devam etti. İYTE öğrencilerinin ağırlıkta olduğu katılımcılar, bu süreçte iş fikirlerinin tohumlarını ekip, iş planlarını olgunlaştırdılar. Program, katılımcılarına, iş modeli oluşturma, müşteri ihtiyaçlarını analiz etme, pazar araştırması yapma ve etkili sunum teknikleri konusunda detaylı bir eğitim verdi. Mentorlar eşliğinde çalışan ekipler, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirirken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun çözümler üretmeye odaklandılar.

Üç eğitim programının koordinatörlüğünü üstlenen İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğkan Tuğlular, programın başarısının ardındaki en önemli etkenlerden birinin, Silikon Vadisi'nin deneyimli girişimcilerinden alınan mentorluk desteği olduğunu vurguladı. Bu mentorluk, katılımcıların iş fikirlerini şekillendirirken, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor. Mentorlar, sadece bilgi aktarımı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda katılımcılara ilham vererek, onların girişimcilik ruhunu daha da güçlendiriyor.

Eğitim programının final etkinliği, katılımcıların iş planlarını jüri karşısında sunmalarıyla taçlandı. Bu etkinlik, katılımcılara potansiyel yatırımcılarla ve sektörün önde gelen isimleriyle tanışma imkanı sundu. Bu sayede, iş fikirlerini daha da geliştirme ve yatırım alma potansiyellerini artırma fırsatı yakaladılar. WIN TR ve İYTE iş birliğiyle hayata geçirilen bu program, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini canlandırmayı hedeflerken, yerel yeteneklerin küresel inovasyon ağlarına entegre olmasını sağlıyor. Ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda topluma değer katacak projeler üretilmesine de öncülük ediyor.

Sertifika töreninde, Prof. Dr. Tuğkan Tuğlular, programa verdikleri destekten dolayı Softin Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Ural, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Cota Capital Yönetim Kurulu Başkanı Bobby Yazdani ve WIN Yönetim Kurulu Başkanı Farzad Naimi'ye içtenlikle teşekkürlerini sundu. Bu teşekkür, programın başarısında emeği geçen herkesin kıymetini vurgularken, aynı zamanda gelecekteki işbirliklerinin de temellerini oluşturuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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