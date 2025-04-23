İyilik Gemisi Sudan'a Yardım Gönderiyor

Yaklaşık bin 605 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Gemisi' Sudan'a doğru yola çıkıyor. Mersin Limanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hareket edecek 'Anadolu' isimli gemi, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Sudan'a hareket edecek gemide, 57 konteyner gıda, 32 konteyner giyim, 18 konteyner hijyen ve 3 konteyner battaniye olmak üzere 110 konteynerden oluşan yaklaşık bin 605 ton yardım malzemesi bulunuyor.

"Ordumuz galip gelmeye başladı"

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Mersin Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, iç savaş başladığından beri yaklaşık 10 bin ton yardım malzemesinin Sudan'a gönderildiğini belirterek, tüm bağışçılara teşekkür etti. Sudan'da yaşanan sıkıntıda sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Eltayep, "Ordumuz daha galip gelmeye başladı. Hartum'dan milisler kovuldu. Şimdi savaş Darfura'a doğru kaydı. Yakın bir zamanda Sudan'ı onlardan arındıracağız ve çok temiz bir ülkeye tekrar kavuşacağız. İnşallah yakın bir zamanda bu savaş meselesi sayfasını kapatacağız. Bundan sonra Sudan'ın yapılandırılması konusunda bütün dostlarımızı yanımızda görmek isteriz. İnşallah beraber Sudan'ı kalkındırır ve yapılandırırız. Sıfırdan tekrar başlarız" dedi.

Sudan'daki kriz

Sudan'daki kriz, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından 'dünyanın en büyük açlık krizini tetikleme riski taşıyan' bir durum olarak nitelendiriliyor. 2023 yılı Nisan ayında başkent Hartum'dan başlayan ve tüm ülkeye yayılan çatışmalar nedeniyle 10 milyonu aşkın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu 30 milyondan fazla insan, acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale geldi. - MERSİN