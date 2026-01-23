Rize İyidere'de "Kamulaştırma" Tepkisi: Belirlenen Rayiç Bedeller Gerçek Değerinin Çok Altında ve Hak Sahipleri Mağdur Edilmektedir

Rize 'nin İyidere ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapımı sürdürülen Lojistik Liman Projesi kapsamında bölgede yapılan kamulaştırmalara karşı "İyidere Birlik Platformu"nu kuran bölge halkı, Yaylacılar köyünde eylem yaptı. Platform Sözcüsü Abdulkadir Şinoforoğlu, şunları söyledi:

"Hak sahipleri olarak bizler, kamulaştırma yerine kiralama modelinin uygulanmasını talep ediyoruz. Bu modelin hem devletimiz hem de bölge halkı açısından sürdürülebilir, daha adil ve mülkiyet haklarını koruyan bir yöntem olduğuna inanıyoruz. Talebimiz projeye karşı olmak değildir. Arazilerimizin ve yaşam alanlarımızın bizde kalmasını sağlayacak bir çözümün hayata geçirilmesini istiyoruz. Bugün gelinen noktada bölgede ciddi mağduriyetler bulunmaktadır. Halihazırda kiraya verilmiş işletmeler vardır. Burada evi olup başka hiçbir yerde arazisi olmayan aileler mevcuttur. Evi burada olan ve gidecek başka bir yeri bulunmayan vatandaşlarımız vardır. Arazilerin büyük bir kısmı hisselidir ve bu durum süreci daha karmaşık hale getirmektedir. Bazı aileler arasında devam eden tapu uyuşmazlıkları bulunmaktadır. Buna karşılık tapulu ve mülkiyeti net olan araziler de vardır. Ancak belirlenen rayiç bedeller gerçek değerinin çok altındadır ve hak sahiplerini mağdur etmektedir. Hayvancılık ve besicilik yapan ailelerimiz vardır. Bu ailelerin faaliyetlerini sürdürebilecekleri başka bir arazi ya da alternatif yaşam alanı bulunmamaktadır.