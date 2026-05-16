İYİ Parti'li Yılmaz: Ekonomik kriz halkı bezdirdi

HABER: TANER ÖZAY

(KONYA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Konya'da Muhacir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. "Kuruyemiş alayım, çayla beraber tüketirim" demenin bile artık çok lüks hale geldiğini belirterek, "Bu ağır tablonun sorumluları bellidir. Bu ağır tablonun sorumluları çeyrek asırdır ülkeyi yönetenlerdir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Muhacir Pazarı'nı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşları dinleyen Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Pazardaki durgunluğa dikkat çeken Yılmaz, geçmiş yıllarda oldukça kalabalık olan Muhacir Pazarı'nda bugün ciddi bir sessizlik yaşandığını söyledi. Mevsim şartları nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında görece düşüş olmasına rağmen vatandaşların alışveriş yapmakta zorlandığını savunan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Vallahi şimdi bugün genel merkezimizin organizasyonuyla 50'nin üzerinde vilayeti dolaştığımız bir aydaki kampanyayı yapıyoruz. Seçime tabii çok var. Hatta bazı vatandaşlarımız diyor ki seçime çok var, dolaşılmaya mı başlandı? Biz de diyoruz ki diğer partiler seçim yaklaşırken geliyor ama biz seçim uzaktayken de milletimizle beraberiz. Onun ayağına gidiyoruz, önümüzü ilikliyoruz diyoruz. O da çok alaka çekiyor. Bugün gezerken arkadaşlarla şu dikkatimizi çekti: Pazarcı esnafı, alışveriş için gelen vatandaşlar çok daha fazla sayısal olarak… Yani böyle bir şey daha önce görülmüş bir şey değil. Pazarcı arkadaşlarla da konuştuğumuzda muhacir pazarındayız. Konya'nın en bilinen, en meşhur pazarlarından bir tanesi. En kalabalık olması beklenen pazarlarından bir tanesi ama kimse yok. Halbuki eskiden burada iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık olurdu. Ben buranın eski hallerini de bilirim. Burada okudum çünkü. Dolayısıyla hakikaten çok üzüntü verici bir durum var."

"VATANDAŞIMIZIN PEK ÇOĞU DA ARTIK "BİZ BIKTIK" DİYOR"

Hatta mevsim şartları nedeniyle görece ucuzlamanın olduğu bir dönemdeyiz biliyorsunuz. Havalar ısındı. Dolayısıyla pek çok yeşillik, meyve daha ucuz fiyatlara halka sunulabiliyor. Ama buna rağmen insanlarımız yutkunarak pazar tezgahlarının önünden geçiyor. Ciddi manada alışveriş bitmiş vaziyette. İnsanlar hayatta kalacak kadar besin maddesini en ucuz nereden temin edebiliyorsa oradan temin ediyor ve devam ediyor. 'Ben meyve alayım, akşam yemekten sonra yerim' ya da 'Ben kuru yemiş alayım, çayla beraber ailemle tüketirim' artık çok lüks hale gelmiş vaziyette. Halbuki bundan birkaç sene öncesine kadar bunlar en dar gelirli vatandaşımızın bile yapabildiği şeylerdi. Maalesef bugün çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu ağır tablonun sorumluları bellidir. Bu ağır tablonun sorumluları çeyrek asırdır ülkeyi yönetenlerdir. Vatandaşımızın pek çoğu da artık 'Biz bıktık' diyorlar ve sandığın yolunu gözlediklerini söylüyorlar.

"SANDIK SÜRPRİZLERE GEBE GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bizim meselemiz de vatandaşın sesine kulak kabartmak ve onu Ankara'ya olabildiğince yüksek bir desibelde ulaştırmak. Biz de misyon olarak bunu edindik. Bunu yapıyoruz. AKP'ye, MHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız var. Çok uzun süredir bu partileri, iktidar koalisyonunu destekleyen ayrı ayrı insanlar da gördük. Bu insanlarda ağır bir mahzunluk gözlemliyorum. Ağır bir hayal kırıklığı gözlemliyorum. Yani muhalif olan vatandaşlarımız var, sayıları da pek çok. Onlar zaten İYİ Partili, CHP'li ya da başka siyasi partileri destekliyorlar ve bir an önce bu iktidarın gitmesini istiyorlar. Ama iktidara gönül koymuş, iktidarın ülkeyi daha kötüye götürdüğünü artık idrak etmiş çok geniş bir kitle var. Onu gözlemliyorum. Hem pazarda vatandaşlarımızda da hem esnaflarımızda, pazarcılarımızda da… Bu insanlarımız doğrudan belki bir şey dile getirmiyor ama gözlerindeki hüznü görebiliyorum. Hayal kırıklığını görebiliyorum ve kameraların çekmediği yerde çok net ifadeler kullanıyorlar. Dolayısıyla sandık sürprizlere gebe gibi görünüyor Türkiye'de."

"BİZ YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARAN BİR SİYASİ GELENEĞİZ"

İttifak tartışmalarına da değinen Yılmaz, seçim süreci başlamadan bu konuların konuşulmasının erken olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin temel hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu kaydeden Yılmaz, olası ittifakların ise seçim dönemindeki şartlara göre değerlendirileceğini dile getirdi. Zafer Partisi ile ittifak iddialarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, geçmişteki Altılı Masa deneyiminden ders çıkardıklarını belirterek, "Zafer Partisi'nin herhangi bir ittifaka dahil olması yönünde kanaatini sıklıkla dile getirdiğini görüyoruz. Bu da anlaşılabilir nedenlerden kaynaklanıyor. Barajla alakalı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ama Altılı Masa sürecinde biz şunu bizzat tecrübe ettik: 2 ile 2'yi topladığınızda siyasette her zaman 4 etmiyor. Dolayısıyla mevcut oy oranları üzerinden 3-5 partiyi topladığınızda yüzde 15'e, 20'ye ulaşıyor diye hesaplar yapıyorsunuz ama oradaki tenakuzlar, uyuşmazlıklar o sinerjiyi ortadan kaldırabiliyor ve aslında ayrı ayrı girip alacakları oy toplamından çok daha düşük oy alabiliyorlar. Dolayısıyla biz yaşananlardan ders çıkaran bir siyasi geleneğiz, camiayız. Altılı Masa sürecinden çok fazla ders çıkardık. Dolayısıyla rasyonel, akılcı ve reel politikten ayrılmadan siyaset yapacağız ve üreteceğiz. Bununla alakalı söyleyebileceğimiz ana şey milletimizin müsterih olması yönündedir. Milletin menfaatine olacak olan iş ne ise biz günün sonunda onu yapmaya çalışacağız ve onu yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA