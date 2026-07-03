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İyi Partili Yasin Öztürk: "Malatya'daki Muhalefet Boşluğunu Doldurduk"

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, Malatya'da yeni atanan il başkanlığını ziyaret ederek parti yöneticileriyle bir araya geldi. Öztürk, emekli maaşlarının yetersizliği, çerçeve yasa tartışmaları ve Malatya'daki muhalefet boşluğunu doldurduklarına dair açıklamalarda bulundu.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, yeni atanan Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti yöneticileriyle bir araya geldi. Malatya'da yeni bir yönetim oluşturduklarını belirten Öztürk, "Malatya'da bir muhalefet boşluğu vardı. O boşluğu da İYİ Parti olarak doldurduk" dedi.

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, Malatya programı kapsamında yeni atanan İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl yöneticileriyle bir araya gelen Öztürk, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİLERİN BU MAAŞLA GEÇİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur maaş artış oranlarının belli olduğunu ifade eden Öztürk, rakamların beklentilerin altında kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün biliyorsunuz emekli ve memur zamları da belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun düşük açıklanmasıyla birlikte, beklentilerin çok altında bir artış gerçekleşti. En düşük emekli maaşı da yaklaşık 23 bin 500 lira olarak açıklandı. Bu rakamla özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimizin, hele bir de evleri yoksa, geçinebilmeleri asla mümkün değil."

"ÇERÇEVE YASA ADI ALTINDA TERÖRİSTLERE KAPI AÇILIYOR"

TBMM'de görüşülen çerçeve yasayla teröristlere kapı aralandığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Böyle bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayken, bir yandan da 'çözüm süreci' adı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanmasına yakın bir dönemde, başta TBMM Başkanı olmak üzere 'çerçeve yasa' adı altında teröristlere kapı açılmaya çalışılıyor. Hatta terör örgütü mensupları için 'siyaset unsuru' tanımlaması yapılmaya çalışılıyor. Malum, geçen hafta Genel Başkanımızın çağrısıyla Ankara Kızılcahamam'da 'Büyük Bayrak Açıyoruz' etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğe Malatya'dan da çok güçlü bir katılım ve destek sağlandı."

"VATANDAŞ CEVABINI SANDIKTA VERECEK"

Ülkenin dış politikada nereye sürüklendiğinin belirsiz olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Önümüzdeki süreçte, açık söylemek gerekirse, dış politikanın da etkisiyle ülkenin nereye sürüklendiğinin belli olmadığı bir ortamla karşı karşıyayız. Ülkenin gidişatı açısından olumlu hiçbir tablo göremiyoruz. Sadece bir kişinin yeniden seçilebilmesi adına yapılan hukuksuzluklar ve adaletsizlikler vatandaşın da gözleri önünde yaşanıyor. İlk yapılacak seçimde milletimiz buna en güçlü cevabı sandıkta verecektir" dedi.

"MALATYA'DAKİ MUHALEFET BOŞLUĞUNU DOLDURDUK"

Malatya'daki muhalefet boşluğunu doldurduklarını ifade eden Öztürk, son olarak şunları söyledi:

" Malatya'da da yeni yönetimimiz oluştu. Açık söylemek gerekirse Malatya'da bir muhalefet boşluğu vardı. O boşluğu da İYİ Parti olarak doldurduk ve teşkilatımız daha güçlü, daha organize bir yapıya kavuşmuş durumda."

Kaynak: ANKA
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