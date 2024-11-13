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İşten Çıkarılan İşçilerden Eylem: Dökülmüş Tezeklerle Karşılaştılar

İşten Çıkarılan İşçilerden Eylem: Dökülmüş Tezeklerle Karşılaştılar
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Starax Mutfak Aletleri Fabrikası'nda işten çıkarılan işçiler, Türk Metal Sendikası'nın eylem alanında dökülmüş tezeklerle karşılaşarak şaşkınlık yaşadı. Sendika Başkanı, işçilerin hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Starax Mutfak Aletleri Fabrikası'nda işten çıkarılan işçiler için eylem yapan Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, sabah çadır alanına geldiklerinde dökülmüş tezeklerle karşılaştı.

Türk Metal Sendikası Kapaklı Şubesi, Starax Mutfak Aletleri Fabrikası'nda işten çıkarılmalara ve sendikal haklarının engellendiği iddialarına karşı geçtiğimiz hafta fabrika önünde bir çadır kurarak eylem başlatmıştı. Sabah saatlerinde eylem alanına gelen işçiler, çadırlarının önüne dökülmüş tezekleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Konu hakkında konuşan Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden, "Bu hareket ne insanlığa ne işverenliğe sığar" dedi. Özden, "Bizler emekçi kardeşlerimiz için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir hareket bizi yıldıramayacak" ifadelerini kullanarak yapılan hareketi kınadığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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