İstanbul Valisi Davut Gül'den Ramazan Bayramı Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı mesajında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bayramı, bayram tadında idrak etmek için bizler de tüm tedbirlerimizi aldık. Bayram tatilinde sıla hasretiyle memleketlerine gidecek kardeşlerimiz, lütfen dikkatli olalım. Yorgun, dalgın, uykusuz yola çıkmayalım. Bizi bekleyenlerin, yolumuzu gözleyenlerin gözünü yolda bırakmayalım" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. O paylaşımda, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun, kıymetli hemşehrilerim, cömertliğin zirveleştiği bolluk, bereket, merhamet ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde hep beraber soluklandık. Yetimi, muhtacı, fakiri gözettik; birbirimize sahip çıktık. Dargınlık ve kırgınlıkları unuttuk. Şükürler olsun, bir bayrama daha kavuştuk. Kalplerimizi birbirine daha da yakınlaştıran, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bu müstesna günlere bizleri ulaştıran Rabbimize hamd olsun. Aziz İstanbullular, her bayram olduğu gibi bu bayram da inşallah eş dost, konu komşuyu ziyaret edeceğiz. Bir arada olmanın sevincini yaşayacağız, dostlukları temize çekeceğiz. Bayramı, bayram tadında idrak etmek için bizler de tüm tedbirlerimizi aldık. İlgili birimlerimizle bayram süresince hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız" denildi.

"Lütfen dikkatli olalım, yorgun, uykusuz yola çıkmayalım"

Paylaşımın devamında ise, "Bayram tatilinde sıla hasretiyle memleketlerine gidecek kardeşlerimiz, lütfen, dikkatli olalım. Yorgun, dalgın, uykusuz yola çıkmayalım. Bizi bekleyenlerin, yolumuzu gözleyenlerin gözünü yolda bırakmayalım. Sağlıcakla gidip sağlıcakla dönelim. Bu düşüncelerle başta vatan için evlatlarını feda eden şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere milletimizin her bir ferdinin, gönül coğrafyamızda, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramın vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, birlikte nice bayramlara" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL