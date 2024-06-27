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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İskoçya'ya yeni uluslararası hat açıldı

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Yeni uluslararası hat ile Türkiye ve İskoçya arasında turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh'a başlattığı bu yeni uluslararası hat, haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

Yeni uluslararası hat ile Türkiye ve İskoçya arasında turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a (EDI) uçuşlar, 27 Haziran itibarıyla başladı. Pegasus Hava Yolları'nın Edinburgh'a başlattığı bu yeni uluslararası hat, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek. Temmuz ayının son haftası itibariyle seferlerin haftada 4 güne yükseltilmesi bekleniyor. Bu yeni rota, Pegasus Hava Yolları'nın 2024 yılında başlattığı 7. yeni uluslararası hat oldu. Daha önce sırasıyla Hırvatistan'da Zagreb (ZAG), Mısır'da Sfenks (SPX), Kazakistan'da Aktau (SCO), Bulgaristan'da Sofya (SOF), Moldova'da Kişinev (RMO) ve Slovakya'da Bratislava (BTS) hatları açılmıştı. Bu gelişmeyle birlikte ISG, 54 ülkede 40 iç hat ve 124 dış hat olmak üzere toplamda 164 destinasyona bağlantı sağlıyor.

"Birleşik Krallık, yolcu sayısı açısından her zaman en yoğun ilk 5 ülke arasında"

İSG CEO'su Alp Er Tunga ERSOY, yeni hat açılışıyla ilgili olarak, "Sabiha Gökçen için Birleşik Krallık, yolcu sayısı açısından her zaman en yoğun ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. İki ülke arasında güçlü tarihi bağlar, ekonomik ilişkiler ve önemli bir turizm ortaklığı bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 4 milyon turist ağırlamıştır. Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'la 2023 yılı ticaret hacmimiz 19,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu hattımızın hali hazırda var olan sıcak ilişkileri daha da güçlendirmesini, iş birliği imkanlarını artırmasını ve yılın geri kalanında ek 21.000 uluslararası yolcuyu meydanımıza kazandırmasını bekliyoruz" dedi.

"Açtığımız her yeni hatla Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlıyoruz"

Açtıkları her yeni hatla Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sağladıklarını belirten Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh'a başlattığımız direkt uçuşlarımızla, bu misyonumuzu bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş ağımızı genişlettikçe Türkiye ile diğer ülkeleri, kültürel ve ekonomik olarak birbirine bağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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