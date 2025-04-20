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İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nda Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

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7-13 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama bin 464 uçuşla İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Amsterdam, Londra, Paris ve Frankfurt havalimanları ise onu takip etti.

İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı dönemi olan 7-13 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama bin 464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 7-13 Nisan tarihlerine ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' yayınlandı. Yayınlanan raporda, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Raporda, İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 361 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 344 uçuşla Londra Heathrow, bin 341 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve bin 309 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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