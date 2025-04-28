İstanbul'daki Deprem Sonrası Vatandaşlar Şehri Terk Ediyor

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş şehri terk etti. İstanbul'da çalışmak için bulunan Seda Atmaca, depremin ardından memleketi Batman'a dönme kararı aldı. Atmaca, uçak bilet fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek, otobüsle Batman'a geldiğini söyledi.

İstanbul'da bir ay önce çalışmaya başladığını anlatan Seda Atmaca, " İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme yakalandık. Daha büyük bir depremin olacağı söylentisi nedeniyle herkes İstanbul'u terk etmeye başladı. Ben de memleketime dönme kararı aldım. 6.2 büyüklüğündeki deprem, 8 büyüklüğünde gibi hissettirdi. Otobüsle geldim çünkü uçak biletleri aşırı pahalandı. 3 bin TL olan uçak biletleri 6 bin ile 7 bin TL arasında satılmaya başlandı. Otobüs biletini ise bin 650 TL'ye aldım. Otogarlarda da büyük bir yoğunluk yaşanıyordu. Tatile gidenler, çalışmaya gidenler herkes geri dönüyordu" dedi.

Öte yandan, otobüs firması yetkilisi Yahya Altun, İstanbul depremi sonrası yoğunluk yaşandığını ancak bilet fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadığını söyledi. Altun, "İstanbul-Batman otobüs fiyatlarımız bin 750 TL. Bazen müşterilerimize ufak indirimler uyguluyoruz. Deprem sonrası fiyatlarımızı kesinlikle artırmadık. Ulaştırmanın belirlediği tarifelerin üstüne çıkarsak cezai işlem uygulanıyor" ifadelerini kullandı. - BATMAN