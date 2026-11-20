İstanbul'da hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesinin, hem vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırması hem de inşaat sektörüne hareketlilik kazandırması bekleniyor. Arnavutköy'de havadan görüntülenen konut inşaatlarında çalışmaların hızla ilerlediği, bazı binaların dış cephelerinin tamamlandığı görüldü.

Arnavutköy'de yapılan 100 bin sosyal konut projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde Arnavutköy'de yapılan yeni inşaat alanlarının son durumu gözler önüne serildi. Yeni yapılacak olan Sazlıdere Köprüsü ile birlikte bölge büyük bir istihdam ve kalkınma yaşaması bekleniyor.

"200'den fazla alt sektöre hareketlilik kazandıracak"

Arnavuyköy'deki yapılan yeni projenin yüksek maliyetler ve finansman sorunlarıyla mücadele eden inşaat sektörü için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Marmara İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Karakılınç, "100 bin konut demek binlerce işletmeye yeni iş imkanı ve vatandaşlarımıza yeni istihdam kapısı demektir. inşaat sektörünün ekonominin lokomotif alanlarından biridir. 100 bin konutluk projenin demirden çimentoya, mobilyadan nakliyeye, elektrikten diğer yapı malzemelerine kadar 200'den fazla alt sektörü doğrudan veya dolaylı etkileyecektir. Bu proje binlerce işletmeye yeni iş imkanı sağlayacak. Her konutun ortalama üç dört kişilik aileler tarafından kullanılacağını düşündüğümüzde yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren büyük bir projeden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Konut arzının artması piyasayı rahatlatacak"

İstanbul'da konut ve kira fiyatlarının vatandaşları zorladığını belirten Karakılınç, konut arzının artırılmasının fiyatların dengelenmesi açısından önemli olduğunu ancak fiyatların yalnızca üretime değil, inşaat maliyetlerine ve finansman şartlarına da bağlı olduğunu vurguladı. Karakılınç, "Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanının vatandaşın başlangıçtaki finansman yükünü hafifletebilecek. Özellikle orta ve uzun vadede piyasanın rahatlamasını bekliyoruz. 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut uygulamasıyla vatandaşlarımızı güvenli ve depreme dayanıklı konutlara taşıyabilirsek İstanbul'daki barınma sorununa da önemli katkı sağlanacaktır. İstanbul'un barınma sorunu özellikle gençlerimiz ve yeni evlenen çiftlerimiz için çok ciddi bir mesele. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu konut hamlesini iş dünyası açısından önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu projelerin hem vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmasını hem de üretim ve istihdama katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu projeyi özel sektör açısından bir rekabet unsuru değil, yeni yatırımların önünü açabilecek bir fırsat olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörün iş birliğiyle konut üretiminin sürdürülebilir hale gelmesini temenni ediyoruz. Vatandaşlarımızı uygun imkanlarla ev sahibi yapabilirsek ailelerimiz daha mutlu, ülkemiz daha huzurlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı