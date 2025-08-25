İstanbul'da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus Yüzücü Kayboldu

İstanbul'da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus Yüzücü Kayboldu
Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklamalarda bulundu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov hakkında İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada, "Güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlenmiş, Beykoz Kanlıca'da başlayan yarış, Kuruçeşme'de sona ermişti. Tüm yüzücüler çıkarken 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamamış, 3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov'un çıkmaması üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına haber verilmişti. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlatılmış, Rus yüzücü Svechnikov'un Cumartesi günü İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştiği öğrenilmiş ve yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km'lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu'ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
