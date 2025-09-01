İstanbul'da 2025-2026 Balıkçılık Sezonu Başladı

İstanbul'da 2025-2026 balıkçılık genel av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.

Sezon açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın katılımıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. 661 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İstanbul'un, Boğaz'dan geçen göçmen balıklar nedeniyle Türkiye'nin su ürünlerinde lokomotif illerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Kentte kayıtlı toplam 2 bin 1 balıkçı gemisi bulunurken, 18 bin 77 balıkçı da Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılık Ruhsatı ile faaliyet gösteriyor. Avrupa'nın en büyük balık hali olan Gürpınar Su Ürünleri Hali ve gelişmiş lojistik altyapısıyla İstanbul, su ürünleri ticaretinde de merkezi konumda yer alıyor.

Vali Gül'den "sürdürülebilir balıkçılık" vurgusu

Sezon açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti. Altın yumurtlayan tavuk benzetmesi yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilirlik diyoruz ya. Hani bizim de içimizde hepimizin kitaplarını okudum. Şu yumurtlayan tavuk meselesi var. Altın yumurtlayan soğuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. O açıdan keşfedilmeyen hiçbir şey yok. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığımız, odalarımız, bu işin balıkçılıkla uğraşan esnaf arkadaşlarımız ile birlikte inşallah zaman içerisinde doğa imkan sağladığı müddetçe sorunlar birer birer çözülür. Ben bu vesileyle sezonun hepinize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sezon açılışının ardından balıkçılar, gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.

Denetimlerin 7/24 esasına göre yürütüldüğünü hatırlatan yetkililer, 1 Eylül 2024'ten bugüne kadar İstanbul genelinde 14 bin 269 denetim yapıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından küçük ölçekli üreticilere ve kadın balıkçılara verilen desteklerin sürdüğü, 2025 yılında 1.428 balıkçı gemisine toplam 12 milyon 692 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı kaydedildi. - İSTANBUL