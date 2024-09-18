İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askeri Geçiş Nedeniyle Askıya Alındı

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. Yüzer havuzun boğazdan geçtiği anlar dron ile havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denilmişti. Rus Bandıralı PD-30 isimli yüzer havuzun, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sürüyor. Boğazdan geçen yüzer havuza, 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik ediyor. O anlar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL