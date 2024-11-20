Isparta'da Deve Kuşu ve Cep Telefonu Takası

Isparta'da 7 aydır beslediği deve kuşunu internet ortamından 25 bin liraya satışa koyan bir vatandaş ilanın açıklama kısmına 'sıfır marka cep telefonu ile takas olur' yazarak ilginç bir alışveriş yöntemine imza attı.

Isparta'nın Sav kasabasında yaşayan Şükrü Altuğ, 7 aydır beslediği deve kuşunu, yer sıkıntısı yaşayınca satma kararı aldı. Altuğ, 1 aylık yavruyken aldığı ve 7 ayda oldukça büyüyen deve kuşunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden 25 bin TL'ye satışa çıkardı. Açıklama kısmına '1 aylıkken aldım. Yer sorunundan dolayı satıyorum" yazan Altuğ, deve kuşunu nakit dışında cep telefonuyla da takas edebileceğini yazdı. Altuğ, bu ilginç teklifi, ticaretin hızlanmasını sağlamak ve satışın kolaylaşmasını temin etmek amacıyla sunduğunu belirtti. Deve kuşunun satışı ve belirlenen fiyat sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Beslediğim hayvanları yiyebiliyorum"

Şükrü Altuğ, deve kuşunu yaklaşık 7 ay önce sosyal medya aracılığıyla bulup, otobüsle Isparta'ya getirdiğini söyledi. Kolide gelen deve kuşunun, zamanla büyüyüp geliştiğini belirten Altuğ, bu süre zarfında hayvana büyük özen gösterdiğini ifade etti. Altuğ, "Normalde çoğu hayvanı besliyorum. Daha sonra deve kuşu almak istedim. Beslediğim hayvanları kesip yiyebiliyorum. Buna istinaden farklı tatları denemek istedim ancak yer sorunu nedeniyle satışa karar verdim" dedi.

"Çok duygusal bir hayvan"

Deve kuşunun özelliklerine de değinen Altuğ, bu türün 40-50 yıl yaşam süresine sahip olduğunu ve saatte 70 kilometreye kadar koşabildiğini söyledi. Altuğ, "Etinin çok faydalı olduğunu duydum. Yavruyken yeğenimin peşinden kuzu gibi koşuyordu. Çok duygusal bir hayvan, kapıdan dışarı çıkardığımda tekrar geri geliyor" diye konuştu.

"Sıfır telefonla takas"

Hobi amaçlı beslediğini kuşun satışında farklı bir yöntem denediğini dile getirerek, "Bu satış ilanına sıfır telefonla takas seçeneği sundum çünkü ticaretin hızlanmasını ve satışın kolaylaşmasını istedim" diyen Altuğ, ilanın sosyal medya üzerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altuğ, ayrıca yurt dışından gelen telefon takası tekliflerinin de olduğunu belirtti.

Şükrü Altuğ'un yeğeni Sait Altuğ, deve kuşunun oldukça neşeli ve dans etmeyi seven bir hayvan olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde çok heyecanlandık, hayvan bizimle çok iyi anlaşıyordu. Dans etmesi ve neşeli halleri bizi mutlu ediyordu. Ama yer sorunumuz nedeniyle satışa çıkardık. İleride daha büyük bir alanımız olursa tekrar almak isteriz" diye konuştu. - ISPARTA