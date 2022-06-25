İspanyol öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi - Haberler

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İspanyol öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Yerel
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- İspanyol öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi İspanya'dan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi.

- İspanyol öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi

KÜTAHYA - İspanya'dan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi.

Erasmus+ çalışmalarında Tavşanlı'da faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile iş birliği içerisinde uluslararası alanda öğrenci hareketliliği çalışmaları sürüyor. İspanya'nın Katalan bölgesindeki Institut Julio Antonio Okulu'nda eğitim gören 4 bilişim teknolojileri öğrencisi ve öğretmenleri Mireia Tavşanlı'ya geldi.

Öğrenciler, leblebi üretimi ile ünlü Tavşanlı'da 3 hafta süre ile staj yaparak eğitim almayı sürdürüyor.

Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü'nde faaliyetlere başlayacak olan ekip, Garp Linyitleri İşletmesinde bilişim alanı üzerine stajlarını yapacaklar. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanlarını Okul Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ile gezen İspanyol öğretmen ve öğrenciler, Tavşanlı'da olmaktan memnun olduklarını ifade ettiler.

Öğrenciler, Çukurköy Sanayi Bölgesi yanında bulunan Leblebiciler Sitesinde Korkmazlar Leblebi'yi ziyaret etti. Burada İspanyol öğrenciler, Korkmazlar Leblebi yetkililerinden bilgi alarak, üretimi yerinde gördüler.

(Tİ-EFE-ÖK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

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