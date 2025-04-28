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İsmail Şatıroğlu, KASTOB'un Yeni Genel Başkanı Seçildi

İsmail Şatıroğlu, KASTOB'un Yeni Genel Başkanı Seçildi
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İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Olağan Seçimli Genel Kurul'da, İsmail Şatıroğlu oy çokluğuyla Karadeniz Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun yeni Genel Başkanı seçildi. Şatıroğlu, birlik ve kalkınma vurgusu yaparak, Karadeniz'in güçlü sesi olma hedefinde kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

İstanbul'da düzenlenen 8. Olağan Seçimli Genel Kurul'da, iki adayın yarıştığı seçimde İsmail Şatıroğlu oy çokluğuyla Karadeniz Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun yeni Genel Başkanı seçildi. Şatıroğlu, birlik ve kalkınma vurgusu yaptı.

Karadeniz bölgesinin sivil toplum gücünü temsil eden Karadeniz Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB), 27 Nisan 2025 tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeni yönetimini belirledi.

Genel kurulda iki adayın yarıştığı seçimde, Trabzon Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak uzun yıllardır başarılı çalışmalara imza atan İsmail Şatıroğlu, üyelerin oy çokluğuyla KASTOB Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Yeni görevine büyük bir heyecanla başlayan Şatıroğlu, genel kurulda yaptığı teşekkür konuşmasında birlik, dayanışma ve bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekti. "Karadeniz'in güçlü sesi olacağız" diyen Şatıroğlu, Karadeniz bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda daha ileriye taşınması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Genel kurul süresince yapılan konuşmalar ve değerlendirmeler, bölgedeki sivil toplum faaliyetlerinin geleceğine dair güçlü bir umut oluştururken, yeni yönetimin Karadeniz'in potansiyelini daha etkin bir şekilde ortaya çıkaracağı mesajı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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