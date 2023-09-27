İşitme Engelli vatandaşların özel günlerinde unutulmadı

Doğubayazıt Belediyesi, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'da özel bireyleri unutmadı.

Özel çocukları için işaret dili ile psikolojik destek sağlayan ve aileleri bilgilendirerek yaşam boyu eğitim sağlayarak toplumda yer edinmelerine büyük katkıları olan özel kurumları ziyaret eden Doğubayazıt Belediyesi yönetimi, farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Her yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan Uluslararası İşitme Engelliler Haftasında özel bireylerle bir araya gelen belediye personelleri onlarla vakit geçirip hediyeler verdi. - AĞRI