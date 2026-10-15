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İSİG, Gaziantep'teki çocuk işçi ölümünün bu yıl 68'inci olduğunu bildirdi

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İSİG, Gaziantep'teki çocuk işçi ölümünün bu yıl 68'inci olduğunu bildirdi
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İSİG, Gaziantep'te yem makinesinden elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Suriyeli çocuk işçinin bu yıl tespit edilebilen 68'inci çocuk işçi ölümü olduğunu bildirdi. Cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edildi ve Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Gaziantep'te yem makinesinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriyeli Mustafa El Abbas'ın bu yıl tespit edilebilen 68'inci çocuk işçi ölümü olduğunu bildirdi.

Olay, ilçenin kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan çiftliğinde babasıyla birlikte çalışan El Abbas, yem makinesinin yanında hareketsiz halde bulundu. Babası tarafından özel araçla Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen El Abbas'ın elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Mustafa El Abbas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ SURİYE'DE DEFNEDİLECEK

El Abbas'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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