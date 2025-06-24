İşçiler Geçim Zorluğuna Dikkat Çekerek Toplu Sözleşme Teklifini Protesto Etti

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Karabük'te Demiryol-İş Sendikası üyesi kamu işçileri, hükümetin sunduğu toplu iş sözleşme teklifini protesto etti. Sendika temsilcisi Özkan Zıvgaoğlu, çalışanların adil bir yaşam ve güvence istediklerini belirtti.

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK)- Demiryol-İş Sendikası Karabük Temsilcisi Özkan Zıvgaoğlu, 2025–2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme sürecinde hükümet tarafından sunulan zam teklifine tepki göstererek, "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız, yarın alanlardayız" dedi.

Demiryol-İş üyesi kamu işçileri, Karabük'te iş yerlerinin önünde bir araya gelerek hükümetin toplu sözleşme teklifini protesto etti. Burada açıklamalarda bulunan işçi temsilcisi Özkan Zıvgaoğlu, çalışanların sosyal diyalog, şeffaflık ve çözüm odaklı bir yaklaşım beklediğini ancak bu beklentilerin karşılanmadığını söyledi.

Zıvgaoğlu, üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirilmediğini belirterek, "Geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığını defalarca söyledik, ama görmezden gelindik. En sonunda ise adeta bir lütufmuş gibi sunulan teklif, emeğimizi yok saymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Maaşlarımızla bir haftayı bile çıkaramıyoruz"

Geçim sıkıntısının kamu işçisinin en temel sorunu haline geldiğini vurgulayan Zıvgaoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar artmış durumda, faturaları ödemekte zorlanıyoruz. Çocuklarımızın beslenmesini, okul ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Bu sorun sadece bizim değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir sorundur."

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da eleştiren Zıvgaoğlu, kamu çalışanlarının taleplerinin görmezden gelindiğini savunarak, "Emekçi görevini yapmaktadır, yapmaya da devam etmektedir. Artık yönetenlerin de sosyal devletin gereğini yerine getirmesi, adil ve kabul edilebilir bir teklifle bu süreci sonlandırması gerekmektedir. Bu böyle gitmez! Siz duymazdan gelirseniz, biz duyurmayı biliriz. Masa susarsa, meydanlar konuşur. Bu işin sonu greve kadar gider. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız, yarın alanlardayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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