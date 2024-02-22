Üye Girişi
Haberler

İş İnsanları Derneği Başkanı: Bankalar Vatandaşları Yanlış Yönlendiriyor

Güncelleme:

Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci, bankaların yüksek mevduat faizleriyle vatandaşları yanlış yönlendirdiğini söyledi. İnci, ekonomik dar boğazdan geçildiğini ve insanların faiz sarmalına alınmaması gerektiğini belirtti.

Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci, bankaların yüksek mevduat faizleriyle vatandaşları yanlış yönlendirdiğini söyledi. İnci, "Ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. İnsanları faiz sarmalına almaya çalışıyorlar. 'Mevduat faizi çok yüksek. Paranızı mevduata koyun. Mevduattan daha fazla getirisi olan başka bir şey yok' şeklinde açıklamalarla insanlar yanlış yönlendiriliyorlar. Bu yanlış yönlendirmenin sonunda da paralar belli bir yerde stoklandığı için piyasada bir darlaşma meydana geliyor. Reel yüzde 100-120 faiz olan bir ülkede sizin yıllık yüzde 40 aldığınız faiz, sizi ne kadar ayakta tutabilir" dedi.

Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci bugün düzenlediği basın toplantısında derneğin yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı. İnci, ülkenin ekonomik dar boğazdan geçtiğini ifade ederek vatandaşların yüksek mevduat faizlerine kanmaması gerektiğini dile getirdi.

"İNSANLARI YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYORLAR"

Hakan İnci, şunları söyledi:

"Ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. Vatandaşa benim en büyük çağrım şu; insanları faiz sarmalına almaya çalışıyorlar. 'Mevduat faizi çok yüksek. Paranızı mevduata koyun. Mevduattan daha fazla getirisi olan başka bir şey yok' şeklinde açıklamalarla insanları yanlış yönlendiriliyorlar. Bu yanlış yönlendirmenin sonunda da paralar belli bir yerde stoklandığı için piyasada bir darlaşma meydana geliyor. Bir ülkede reel yüzde 100-120 faiz olan bir ülkede sizin yıllık yüzde 40 aldığınız faiz, sizi ne kadar ayakta tutabilir? Sizin bugün 10 liraya almadığınız mal seneye 22 lira. Sizin 10 lira karşılığında bankadan bir yıl sonra alacağınız faiz 14 lira. Bu aradaki 8 lirayı kaybedeceksiniz. Şunu hiç kimse unutmasın; mevduat sahibi insanlar bankadan parasını çekmeye gittiğinde, bir mal almak için 'sakın alma, alacağın mal 3- 5 ay sonra daha ucuz olacak' şeklinde yanlış yönlendiriliyorlar. Malı alacak ki piyasa hareketlensin. Bugün siz bir konutu 5 ay önce 4 milyona almadığınız bir konut şu anda 6 milyon lira. Siz 4 milyonu bankaya koyduğunuzda şu anda elinize geçen para ne kadar, 4,5 milyon lira. 1,5 milyon kaybınız var ve o evi de alamıyorsunuz o parayla ama 5 ay önce o evi almış olacaktınız."

Kaynak: ANKA / Yerel

Hakan İnci Edirne Yerel Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada yeni eve taşınmak, rüyada başka eve taşınmak, rüyada taşındığını görmek ne anlama gelir? Rüyada çamaşır asmak, rüyada çamaşır asmak görmek, rüyada çamaşır asmak toplamak ne anlama gelir? Rüyada çamaşır asmak, rüyada çamaşır asmak görmek, rüyada çamaşır asmak toplamak ne anlama gelir? Rüyada valiz görmek ne anlama gelir? Rüyada valiz hazırlamak, rüyada valiz toplamak, rüyada valiz kaybetmek, rüyada valiz taşımak ne demek? Rüyada tsunami görmek ne anlama gelir? Rüyada tsunami olduğunu görmek, rüyada tsunamiden kurtulmaya çalışmak ne demektir? Rüyada dalgalı tsunami... 22-23 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! UEFA kura ne zaman, UEFA Avrupa Ligi kurası yarın mı? Galatasaray'ın UEFA Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri kimler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! CHP Edirne Belediye Başkan Adayı neden çekildi, hasta mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim elendi? 22 Şubat Cuma Survivor'da kim elendi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title